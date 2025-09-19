viernes 19  de  septiembre 2025
FAMOSOS

Tim Burton y Monica Bellucci anuncian separación

La pareja fue vista en julio en el festival de cine de Giffoni, en el sur de Italia, donde el director de 67 años presentó la segunda temporada de la serie de Netflix Merlina

El director estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci posan en la alfombra roja para promocionar la película Maria Callas: Cartas y Memorias durante el 72.º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en la ciudad vasca de San Sebastián, el 26 de septiembre de 2024.&nbsp;

El director estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci posan en la alfombra roja para promocionar la película "Maria Callas: Cartas y Memorias" durante el 72.º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en la ciudad vasca de San Sebastián, el 26 de septiembre de 2024. 

AFP/Ángela Gillenea

PARIS.- La pareja de estrellas formada por el director estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci anunciaron su separación el viernes en un comunicado transmitido a AFP.

"Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse", afirmaron las dos estrellas en un comunicado común.

Lee además
La actriz argentina Carla Peterson y el director uruguayo Daniel Hendler posan para la sesión fotográfica de presentación de la película 27 Noches durante el 73º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en la ciudad vasca de San Sebastián, el 19 de septiembre de 2025. 
SÉPTIMO ARTE

Película "27 noches", del uruguayo Hendler, abre la competición en San Sebastián
Escena del videoclip Nuevo de la cantante venezolana Mari La Carajita. video
MÚSICA

Mari La Carajita: "Quiero girar con mi música y encontrarme con la gente"

El director de El joven manos de tijera y de La leyenda del jinete sin cabeza, y la actriz de Misión Cleopatra e Irreversible se conocieron en el festival Lumière en Lyon, en el este de Francia, en octubre 2022, cuando la intérprete entregó al cineasta un galardón por toda su carrera.

Romance y trabajo

Burton y Bellucci iniciaron entonces una relación, que incluyó también una colaboración artística en la película Beetlejuice Beetlejuice, presentada en la Mostra de Venecia en 2024.

En esta comedia de terror, secuela de un anterior filme realizado por Burton en 1988, Bellucci encarna a Delores, una criatura maléfica con aires de Frankenstein determinada a vengarse de su exmarido Beetlejuice (Michael Keaton).

Beetlejuice Beetlejuice fue un gran éxito en Norteamérica, donde recaudó cerca de 300 millones de dólares.

La pareja fue vista en julio en el festival de cine de Giffoni, en el sur de Italia, donde el director de 67 años presentó la segunda temporada de la serie de Netflix Merlina, de la que es productor.

Burton es productor de la serie y director de alguno de los episodios de esta saga inspirada en el universo de la familia Addams, el mayor éxito hasta ahora de una serie en inglés en la plataforma, y la segunda más vista después de la primera temporada de El juego del calamar.

Anteriormente, el director mantuvo una larga relación con la actriz británica Helena Bonham Carter, de la que se separó en 2014 y con la que tiene dos hijos.

Bellucci, de 60 años, estuvo casada durante 14 años con el actor francés Vincent Cassel, con quien tiene dos hijas.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Christian Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan en los Latin Grammy 2025

Muere en accidente aéreo el compositor Brett James, ganador del Grammy

Travis Kelce adelanta detalles de su boda con Taylor Swift

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

Jaqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah, junto a Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
GUERRA AVISADA

Hialeah: mano dura contra vertido ilegal de basura

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
TENSIONES

Trump niega conversaciones para un cambio de régimen en Venezuela

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
COLOMBIA

Supremo de Colombia ratifica la libertad del expresidente Álvaro Uribe

Esta fotografía, publicada por el Gobierno de la Región de Sajalín el 30 de julio de 2025, muestra el tsunami que azotó Severo-Kurilsk, en la isla de Paramushir, en las islas Kuriles del norte de Rusia. Uno de los terremotos más fuertes jamás registrados azotó el Lejano Oriente, escasamente poblado, la madrugada del 30 de julio, provocando tsunamis de hasta cuatro metros (12 pies) en el Pacífico y provocando evacuaciones desde Hawái hasta Japón. 
MUNDO

Retiran alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7,8 frente a costas del oeste de Rusia

Te puede interesar

Cúpula de la sede del Capitolio en Washington.
CONGRESO

Cámara de Representantes de EEUU aprueba plan temporal de presupuesto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El pleno de la Comisión de Miami-Dade.
TU DINERO

Miami-Dade aprueba presupuesto de $12.9 mil millones tras maratónica sesión

Foto creada con la imagen del presidente Donald Trump y su par Xi Jinping.
DIáLOGO TELEFóNICO

Trump afirma que él y Xi Jinping "progresaron" en el acuerdo de TikTok

Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

El alcalde de Homestead, Steve Losner, firma acuerdo con Sports Performance Hub. video
BUENA NOTICIA

Homestead sella acuerdo para un megaproyecto deportivo valorado en $275 millones