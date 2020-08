MTV honra a Boseman: "Su impacto vivirá por siempre"

Boseman fue honrado en los Premios MTV al Cine y la TV en 2018 por su papel del superhéroe de Marvel Comics.

Palmer dijo que Boseman era “un verdadero héroe, no sólo en la pantalla sino en todo lo que hacía”. En la pantalla, Boseman interpretó a íconos de la comunidad negra como Jackie Robinson, James Brown y el juez de la Corte Suprema estadounidense Thurgood Marshall.

“Su impacto vivirá por siempre”, dijo Palmer.

MTV fue el segundo canal en reconocer el impacto del actor la misma noche. ABC transmitió “Black Panther” libre de comerciales el domingo en un homenaje en horario estelar, seguido por el especial de ABC News “Chadwick Boseman: A Tribute for a King”.

Chadwick Boseman dio vida al primer superhéroe negro en conseguir su propia película independiente en Marvel, "Pantera Negra", que batió récords en 2018.

La película, ambientada en el ficticio reino africano de Wakanda, fue adorada por la crítica y el público, convirtiéndose en la primera cinta de cómic nominada al Óscar en la categoría de mejor película, y recaudó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo.

Al principio de su carrera, Boseman interpretó a los iconos negros Jackie Robinson, en "42", y James Brown, en "Get on Up".

La noticia de la muerte de Chadwick Boseman impactó en Hollywood y alrededor del mundo.

Su coprotagonista Mark Ruffalo le escribió en un tuit: "Hermano, fuiste uno de los grandes de todos los tiempos y tu grandeza sólo estaba empezando. El Señor te ama. Descansa en el poder, Rey".

Chris Evans, que interpretó al Capitán América en la serie de Marvel, también envió un mensaje en Twitter: "Chadwick era especial. Verdaderamente original. Era un artista profundamente comprometido y constantemente curioso. Le quedaba tanto trabajo increíble por crear. Estoy infinitamente agradecido por nuestra amistad".