viernes 7  de  agosto 2026
OBITUARIO

Muere el actor Tito Jara, referente del teatro independiente de Paraguay

El actor Tito Jara, considerado un referente del teatro independiente de Paraguay, falleció este miércoles a los 92 años

El actor paraguayo Tito Jara.

El actor paraguayo Tito Jara.

EFE

ASUNCIÓN.-El actor Tito Jara, considerado un referente del teatro independiente de Paraguay, falleció este miércoles a los 92 años, informaron sus familiares e instituciones culturales del país suramericano.

"Me toca dar la muy triste noticia del fallecimiento del gran dramaturgo, actor, director de teatro y cine, don Tito Jara Román (mi papá) quien nos acaba de dejar por causas naturales a los 92 años", dijo en la red social X el hijo del artista Vladimir Jara.

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Jara Román fue un destacado actor, director teatral y fundó el Teatro Experimental Asunceno (TEA), donde contribuyó al desarrollo de las artes escénicas de Paraguay e impulsó la formación de nuevas generaciones de artistas, publicó en redes sociales la Secretaría Nacional de Cultura.

"Su compromiso con el teatro dejó una huella profunda en la historia cultural del Paraguay", indicó la cartera de Cultura.

Asimismo, expresaron su "profundo pesar" en la red X el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y el Centro Cultural de la República El Cabildo, del Congreso de Paraguay, que describió al actor como "una de las figuras más trascendentes de las artes escénicas y del cine paraguayo".

Nacido en la ciudad de Puerto Casado, en el departamento de Alto Paraguay (oeste), en 1933, Jara se formó en la Escuela Municipal de Arte Escénico 'Roque Centurión Miranda' de Asunción, donde tuvo como maestra a la escritora, dramaturga y periodista española paraguaya Josefina Pla (1903-1999).

Jara también participó de producciones cinematográficas paraguayas como 'El trueno entre las hojas', 'La sangre y la semilla', 'Cerro Corá', 'Libertad', 'Luna de Cigarras' y '7 Cajas', esta última la película más taquillera del país, estrenada en 2012.

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