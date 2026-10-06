martes 6  de  octubre 2026
OBITUARIO

Muere el autor británico Jeffrey Archer a los 86 años

Su libro, Adam and Eve, saldrá a la venta esta semana. Estaba previsto que Archer asistiera el sábado al Festival de Cheltenham para hablar sobre su última novela

Ejemplares de la nueva novela del autor británico Jeffrey Archer, Adam and Eve, se ven en el escaparate de la librería Hatchards, en Piccadilly, en el centro de Londres, el 6 de octubre de 2026, tras el anuncio de su muerte anoche.

Ejemplares de la nueva novela del autor británico Jeffrey Archer, "Adam and Eve", se ven en el escaparate de la librería Hatchards, en Piccadilly, en el centro de Londres, el 6 de octubre de 2026, tras el anuncio de su muerte anoche.

AFP/Justin Tallis

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El británico Jeffrey Archer, escritor superventas, con más de 300 millones de libros vendidos, ha fallecido a los 86 años, según informó su editorial HarperCollins.

En un comunicado, su editorial anunció que el autor falleció "de forma repentina y tranquila en su domicilio" el lunes, mientras se dedicaba a escribir.

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Durante cinco décadas, el reconocido novelista escribió libros como Las crónicas de Clifton y Kane y Abel (1979), y solía ambientar las obras en su localidad natal de Wellington, en Somerset.

Vida política

El también exdiputado conservador fue encarcelado por perjurio en 2001, tras ser hallado culpable de mentir y engañar durante el juicio por difamación que emprendió en 1987 contra el periódico Daily Star, recuerda la prensa local.

Archer nació en el norte de Londres el 15 de abril de 1940, pero pronto se trasladó a Weston-super-Mare, en Somerset, donde su familia compró una casa a la madre del actor y cómico John Cleese.

En 1969, Archer fue elegido diputado por la circunscripción de Louth, en Lincolnshire y ejerció durante cinco años antes de convertirse en vicepresidente del Partido Conservador.

Su carrera política se vio interrumpida en 2001, cuando fue condenado a cuatro años de prisión por perjurio y obstrucción a la justicia.

Se demostró que había mentido en la demanda por difamación que presentó contra el Daily Star, proceso en el que se le habían concedido 500.000 libras esterlinas en concepto de indemnización, según la BBC.

Fue puesto en libertad en 2003 y regresó a la Cámara de los Lores, donde permaneció hasta su retiro en 2024.

Último libro

Su último libro, Adam and Eve, saldrá a la venta esta semana, según anunció HarperCollins, editorial que lo describió como un "maestro narrador" para quien sus lectores "lo eran todo".

La editorial añadió que el domingo el autor había estado en el Leicester Square Theatre de Londres firmando libros para sus seguidores junto al locutor Gyles Brandreth.

Estaba previsto que Archer asistiera el sábado al Festival de Cheltenham para hablar sobre su última novela.

Entre sus últimas obras figuran Not a Penny More, Not a Penny Less de la que se cumplen 50 años de su publicación, As The Crow Flies o Only Time Will tell.

FUENTE: Con información de EFE

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