DUELO

Muere el diseñador italiano Valentino a los 93 años

Aunque la causa de muerte no ha sido compartida, se dio a conocer que el funeral del diseñador será el 23 de enero en la Basílica de Santa María degli Angeli e dei Martiri, en Roma

El diseñador de moda italiano Valentino Garavani durante una sesión fotográfica para la película Valentino: el último emperador, dirigida por Matt Tyrnauer, en Roma el 16 de noviembre de 2009.

El diseñador de moda italiano Valentino Garavani durante una sesión fotográfica para la película "Valentino: el último emperador", dirigida por Matt Tyrnauer, en Roma el 16 de noviembre de 2009.

AFP/Tiziana Fabi
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El diseñador italiano Valentino Garaviani, fundador de la casa de alta costura Valentino, falleció este lunes 19 de enero a los 93 años. El deceso fue confirmado por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti.

En un breve comunicado compartido en redes sociales, señalaron que la muerte del icónico diseñador ocurrió en su casa de Roma y estuvo rodeado de sus seres queridos.

Aunque la causa de muerte no ha sido compartida, se dio a conocer que el funeral del diseñador será el 23 de enero en la Basílica de Santa María degli Angeli e dei Martiri, en Roma.

Figuras de la industria de la moda han reaccionado a la partida del modisto en la publicación, uno de ellos fue Pierpaolo Piccioli, quien fue director creativo de Valentino.

Trayectoria

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Italia, Valentino Clemente Ludovico Garavani (nombre de pila) estudió moda en la École des Beaux-Arts y la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne en París antes de realizar prácticas con Jacques Fath y Balenciaga.

Previo a debutar con su casa de moda en Roma, trabajó para Jean Dessès y Guy Laroche.

En 1960, conoció a Giancarlo Giammetti, quien además de ser su pareja, se convirtió en su socio comercial.

La marca si bien estaba posicionándose en la industria, cobró mayor interés luego de que Jackie Kennedy comprara y luciera seis de sus piezas el año posterior al asesinato de su esposo, John F. Kennedy.

La exprimera dama también lució un vestido de Valentino en su boda con Aristóteles Onassis.

En la escena de la moda y el entretenimiento, Valentino fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados, vistiendo a figuras como Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

