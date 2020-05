Muere Carolyn Reidy, directora ejecutiva de Simon&Schuster

"Carolyn fue a la vez una líder ejemplar y una ejecutiva editorial extremadamente talentosa y visionaria", dijo Eulau en un comunicado sobre Reidy, quien se unió a Simon&Schuster en 1992 y se desempeñó como CEO desde 2008. "Como editorial y líder, Carolyn presionó que nos estiremos para hacer un poquito más; para hacer nuestro mejor esfuerzo y algo más para nuestros autores, en cuyo servicio ella venía a trabajar cada día con un entusiasmo desenfrenado e infeccioso y un gran humor".

Simon&Schuster es una de las denominadas editoriales con sede en Nueva York "Big Five", con autores como Stephen King, Doris Kearns Goodwin y Bob Woodward.

"Ella fue una pionera y una modelo a seguir y una campeona para mí y para muchas otras mujeres", escribió Weiner sobre Reidy, quien en el momento de su muerte era la única mujer que dirigía una de las cinco grandes editoriales. "Sobre todo, ella era una lectora inteligente y apasionada".

Reidy era conocida por su actitud cálida y sincera, por enviar cartas escritas a mano a los autores y por su estado de alerta en la línea de fondo. Se enfrentó a muchas crisis y trastornos en Simon&Schuster, ya sea el surgimiento de los libros electrónicos, el colapso financiero de 2008 que ocurrió a los pocos meses de convertirse en CEO o la actual pandemia de coronavirus. A principios de este año, el CEO de ViacomCBS, Bob Bakish, dijo que el editorial estaba a la venta, y dijo en una conferencia de inversores: “Simon&Schuster no es un activo central. No está basado en vídeo".

En 2017, fue nombrada Persona del Año de la industria por la publicación comercial Publisher Weekly, que citó su liderazgo "a través de la Gran Recesión, la interrupción digital de la publicación y un entorno de ventas de lento crecimiento, todo mientras mantenía a Simon&Schuster como un comercial y crítico éxito".

Originaria de Washington, D.C., criada en Silver Spring, Maryland, era estudiante de Middlebury College y recibió una maestría y un doctorado en inglés de la Universidad de Indiana. Reidy había trabajado en publicaciones durante gran parte de su vida adulta, comenzando en 1974 en la división de derechos subsidiarios de Random House. Antes de venir a Simon&Schuster, fue presidenta y editora de Avon Books.

La muerte de Reidy se produce tres meses después de la muerte de una de las editoras más famosas de Simon&Schuster, Alice Mayhew, y menos de cuatro meses después de la muerte de Mary Higgins Clark, autora de Simon&Schuster. Reidy es sobrevivida por su esposo, Stephen K. Reidy, los hermanos David Kroll, Kathleen Todd y Ruth Tolles, y muchas sobrinas, sobrinos y nietas y sobrinos nietos.

En una declaración el martes, Stephen King recordó haberse reunido con Reidy en 2009. Los libros electrónicos estaban despegando y los minoristas respondían reduciendo el precio de los lanzamientos de tapa dura, incluida la última novela de King en ese momento, "Under the Dome".

“De repente, un libro que figuraba en $35 se vendía por 10$, menos que el precio de un libro en rústica comercial. Carolyn me invitó a su oficina, me dio té y me explicó, con mucha paciencia, lo que estaba sucediendo, qué tenía que ver con los libros electrónicos, y me dio una visión muy premonitoria de hacia dónde iba el negocio del libro", dijo King .

“Ella fue clara y concisa. También estaba segura de que el Kindle y otros dispositivos no significaban la muerte de los libros como los conocíamos, y tenía razón. Tenía razón en muchas cosas y guió a la compañía a través de aguas extremadamente tormentosas. La echaremos de menos".