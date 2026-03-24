martes 24  de  marzo 2026
OBITUARIO

Muere el mítico cantante italiano Gino Paoli, a los 91 años

"Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos", informó la familia del cantante

&nbsp;El cantante Gino Paoli, uno de los mas famosos de la musica italiana por canciones como Sapore di sale o Senza fine.&nbsp;

 El cantante Gino Paoli, uno de los mas famosos de la musica italiana por canciones como 'Sapore di sale' o 'Senza fine'. 

EFE

ROMA.- El cantante italiano Gino Paoli, uno de los más famosos de la música italiana por canciones como 'Sapore di mare' o 'Senza fine', ha fallecido este martes a los 91 años de edad, según ha confirmado la familia.

"Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos", ha informó la familia en un comunicado remitido a los medios.

Lee además
El actor estadounidense Nicholas Brendon.
OBITUARIO

Muere el actor Nicholas Brendon, famoso por su papel en "Buffy, la cazavampiros"
La intérprete Yusa.
MÚSICA

Global Cuba Fest 2026 presenta a Yusa & Friends

Gino Paoli, fallecido en su Génova (norte) natal, era uno de los grandes autores de la clásica canción italiana, con temas de fama internacional, capaz como pocos de hablar de desamor y fragilidad.

El cantautor debutó en la música en 1959 y a lo largo de sus seis décadas de carrera, con altibajos y graves problemas, popularizó muchas de las canciones que pusieron música a la cultura italiana.

Cinco veces concursante en el Festival de Sanremo, a él se deben himnos como 'Il cielo in una stanza' (1960), con la voz de otra de las grandes, Mina; 'La gatta' (1960) o 'Sapore di sale' (1963).

En el ámbito político, fue diputado del Partido Comunista italiano entre 1987 y 1992, tras presentarse como independiente en sus listas.

Paoli fallece solo cuatro meses después de la que fuera su pareja, Onerlla Vanoni, una de las grandes damas de la música italiana.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

La Reina Sofía impulsa en Miami una alianza académica con proyección internacional

Shakira pospone conciertos en la India por tensiones regionales

Las canciones de Alejandro Sanz transformadas en musical "El alma al aire"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, foto del 18 de abril de 2018.
ANÁLISIS

Pablo Iglesias y Greta Thunberg disfrutan el turismo revolucionario desde un cinco estrellas, mientras Cuba sobrevive a oscuras

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ALERTA

Florida y el Comando Sur activan planes de contención ante amenaza de éxodo cubano

William Levy posa durante el estreno en Miami de la serie Montecristo. 
FAMOSOS

Quién es Jennifer Camacho, el supuesto nuevo amor de William Levy

Los científicos boricuas afirman que este tipo de herramienta ayuda a diagnósticos más tempranos y accesibles a la población. (Pixabay)
CIENCIA

Científicos de Puerto Rico encuentran proteína que detecta cáncer colorrectal con 70% de precisión

Embajada de EEUU en Cuba. 
DECLARACIONES

La dictadura de Cuba intenta negociar con EEUU el pago por las expropiaciones

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
JUSTICIA

Secretario Rubio testifica en juicio contra excongresista David Rivera por nexos ocultos con Venezuela

Por Daniel Castropé
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ALERTA

Florida y el Comando Sur activan planes de contención ante amenaza de éxodo cubano

IRS advierte que más de 1.3 millones de estadounidenses aún no han reclamado cerca de 1.2 mil millones de dólares.  
SE AGOTA EL TIEMPO

IRS: en Florida 89.000 contribuyentes pueden perder el reembolso de impuestos correspondiente al año 2022

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EVENTO

Hialeah convoca al gran rally por la libertad de Cuba este 24 de marzo

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
Justicia

¿Demasiado viejo? El juez de 92 años que dirige el juicio contra Nicolás Maduro