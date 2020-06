Muere Herbert Stempel, denunciante de concurso de televisión

La larga vida de Stempel fue cambiada y definida por un enfrentamiento televisivo a fines de 1956, cuando él y Van Doren ejecutaron sin problemas una exhibición fraudulenta de conocimiento, brechas de conocimiento y deportividad en "Twenty-One", parte de una ola de programas que ofrecían grandes premios para expertos en trivia. Las confesiones de Stempel y otros que contaminaron gravemente al joven médium, ayudaron a que el Congreso prohibiera lo que había sido técnicamente legal (programas de juegos de manipulación) y la cancelación de "Twenty-One", entre otros.

El interés fue revivido por la película de 1994 "Quiz Show", dirigida por Robert Redford y protagonizada por John Turturro como Stempel y Ralph Fiennes como Van Doren, quien murió el año pasado.

La anulación de "Twenty-One" se desencadenó por la disminución de las calificaciones y la negativa de un productor a mantener un trato sucio. Stempel, nacido en la ciudad de Nueva York e hijo de inmigrantes judíos, presumiría de un "recuerdo retentivo" que lo había convertido en una estrella de los concursos desde la infancia y natural para "Twenty-One". Organizado por Jack Barry, el programa colocó a dos concursantes en cabinas de aislamiento en lados opuestos del escenario y los desafió en todo, desde deportes modernos hasta la historia de la Guerra Civil.

Bill, estudiante universitario de Queens, había prevalecido durante seis semanas consecutivas y acumuló $ 69,500, pero el público aparentemente estaba aburrido y los anunciantes preocupados. La solución del productor Dan Enright fue hacer que Stempel perdiera ante un oponente más carismático, Van Doren, descendiente de una prominente familia académica y él mismo una estrella en ascenso en la Universidad de Columbia. Más tarde, Stempel dijo que estuvo de acuerdo cuando Enright prometió hacerle un consultor de preguntas para "Twenty-One", conseguirle una aparición en "The Steve Allen Show" y permitirle competir en un programa de cuestionario futuro.

Stempel y Van Doren eran un contraste obvio: el rubio y apuesto Van Doren, y el relativamente sencillo Stempel, un hombre fornido y moreno con gafas y un acento plano y nasal. Cada uno cumplió con su parte: mirando hacia abajo, parpadeando nerviosamente, limpiándose la frente y fingiendo pensar en voz alta mientras respondían a desafíos tales como "Nombra a los tres campeones de peso pesado inmediatamente anteriores a Joe Louis" y "Nombra el segundo, tercero, cuarto y quinta esposas de Enrique VIII y describe sus destinos ".

Stempel retuvo un irónico sentido del humor, respondiendo "Todos murieron" cuando se les preguntó sobre las esposas de Enrique VIII. Pero una respuesta incorrecta fue personalmente dolorosa: ¿qué película recibió el Oscar a la mejor película en 1955? Como Stempel explicaría, sabía que el ganador era "Marty", el drama discreto protagonizado por Ernest Borgnine. Lo había visto tres veces y relacionado con su historia de un carnicero solitario en la ciudad de Nueva York. Pero le dijeron que adivinara "On the Waterfront", el ganador del Oscar de 1954, y una película, irónicamente, sobre un boxeador que se pelea.

Con decenas de millones mirando, Stempel murmuró "No lo recuerdo" tres veces, sacudió la cabeza y adivinó débilmente: "¿En la costa?" Tras la eventual victoria de Van Doren, los concursantes sonrieron y se dieron la mano en el centro del escenario. Stempel, que todavía tenía casi $ 50,000 en ganancias, agradeció a Barry y al personal del programa por su "amabilidad" y "cortesía". Barry a su vez elogió el "coraje" y el "espíritu de lucha" de Stempel.

Van Doren continuaría ganando durante meses, y fue celebrado en la portada de la revista Time como "el antídoto que restaura la salud de la televisión para (Elvis the Pelvis) Presley". Stempel, mientras tanto, se encontró excluido por completo. Reconocería que su decisión de hablar no era una cuestión de conciencia, sino de venganza. Cuando trató de ponerse en contacto con Enright, se dio cuenta de que el productor ya no estaba interesado.

"Se olvidó por completo de que alguna vez existí", dijo Stempel más tarde al Archivo de la Televisión Estadounidense. "Tenía una foto de Charles Van Doren en su oficina cuando entré y todo lo que pudo hacer fue alabar a Charles Van Doren, decirme qué gran concursante es".

Las declaraciones públicas de Stempel fueron inicialmente desestimadas, pero a medida que los concursantes en otros programas hicieron declaraciones similares, las autoridades comenzaron a tomar medidas. Se convocó un gran jurado en Nueva York en 1958 y las audiencias del Congreso comenzaron al año siguiente, con Stempel y Van Doren testificando y reconociendo su complicidad. Van Doren, quien no hizo más comentarios sobre el escándalo hasta un ensayo de 2009 en The New Yorker, fue uno de los que recibió sentencias suspendidas por mentir al gran jurado. Stempel soportaría ser "tratado como un paria" por sus familiares y perder gran parte de su premio en una estafa de inversión.

Durante años, vivió tranquilamente en Queens con su segunda esposa, Ethel (su primera esposa, Toby, murió en 1980), trabajando como gerente de oficina, maestro de escuela pública y en la unidad de apoyo de litigios del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Reapareció como figura pública en la década de 1990, cuando apareció "Twenty-One" en un documental de Julian Krainin y en la película de Redford, para la cual Stempel se desempeñó como consultor. Él diría "Quiz Show" distorsionó su vida y personalidad.

“Estaba un poco molesto por la representación. Me mostraron que era un nerd, un cuadrado y un chico hiperactivo”, dijo al archivo de la Academia de Televisión, recordando un encuentro humorístico con Turturro en una proyección. "John se acercó a mí y me dijo: "Si me golpeas en la nariz, entendería por qué. ... Y no quería ningún problema. Me di cuenta de que él me jugó por encima y así sucesivamente. El es un actor. El director, Redford, le dice que juegue conmigo de cierta manera, y así es como lo jugó. Y dije: "No, John, todo está bien".

"Y mi esposa, Ethel, es una mujer muy luchadora, y ella dijo:" Hazte a un lado, Herb, quiero atacarlo".