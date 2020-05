Muere John Mahon, actor de "El exorcista" y "Zodiac"

Mahon interpretó al jefe de policía en la oscarizada cinta "L.A. Confidencial", en la que coincidió con estrellas como Kevin Spacey y Russell Crowe, y tuvo un pequeño papel en "Zodiac" con Robert Downey Jr. y Jake Gyllenhaal bajo las órdenes de David Fincher. Entre sus roles destacados en la gran pantalla aparecen títulos como "El exorcista" y "Armageddon".

Mohan también trabajó en Broadway, concretamente en la obra "Ricardo III" junto a Al Pacino. En 1971 fue nominado como mejor actor del año por los críticos de Nueva York por su papel del padre Hanley en "Nobody Hears a Broken Drum" de Jason Miller.

Además, el artista también hizo varias apariciones en televisión en series como "Expediente X", "Frasier" o "Studio 60". También, tuvo apariciones episódicas en producciones como "Star Trek: Enterprise", "Crossing Jordan", "Caso abierto" o "Zoey 101". Su último papel fue en 2018 en la serie de televisión "Do Not Go Gentle".

Como director, Mahon estuvo al frente las versiones teatrales en Nueva York de "Hair", "Camelot", "¿Quién teme a Virginia Woolf?" y "Alguien voló sobre el nido del cuco".