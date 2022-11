Muere Keith Levene, guitarrista y fundador de The Clash

Primeros pasos en la música

Levene tenía apenas 18 años de edad cuando ayudó a fundar una de las bandas de rock-punk más icónicas de la historia junto al también guitarrista Mick Jones, el cantante Joe Strummer y el bajista Paul Simonon

Sin embargo, el talentoso músico abandonó la banda antes de llegar a su punto más alto.

Luego de dar un paso al costado, Keith Levene creó la banda Public Image Ltd, en la que se vio acompañado por John Lydon conocido vocalista de los Sex Pistols, y en la que aparecía con el nombre de Johnny Rotten.

Éxito y problemas

A pesar de que The Clash forma parte de la historia musical como una de las bandas de punk más seguidas en todo el planeta, sus labores con Public Image LTD no pasaron por debajo de la mesa; no obstante, en 1983 abandonó la agrupación por problemas entre sus miembros.

Keith Levene también se vio involucrado en el consumo de drogas, hecho que sumó a los numerosos altercados entre la banda.

El guitarrista se apartó por un tiempo de la música para instalarse en Estados Unidos, donde ejerció las labores como diseñador gráfico y programador informático.

Tiempo después, regresó a la arena que tanto le brindó, esta vez en un área más tranquila, formando parte de múltiples bandas sonoras bajo el sonido de su guitarra.