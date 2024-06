Muere la presentadora de Televisa Daniella Calatrava, a los 34 años

Con el anuncio de su partida, la cadena televisiva también emitió un comunicado en Facebook con el que agradeció a la profesional de 34 años sus servicios y manifestó sus condolencias a familiares y cercanos.

"Tu energía y buena vibra siempre estará con nosotros. Descanse en paz Daniella Calatrava. Nos unimos a la pena que embarga a su familia", dice parte del comunicado.

Ocho años de batalla

Fue en 2016 cuando a Daniella Calatrava le diagnosticaron con cáncer de mama. Entonces tenía 27 años.

Aunque se presume que esto pudo ser la causa de su muerte, ni familiares ni amigos cercanos han confirmado el caso.

La presentadora habló en varias oportunidades de su condición.

"El 7 de noviembre de 2016 es una fecha que no olvidaré, ese día fue mi cirugía y un mes después inicié mis quimioterapias, terminé mi tratamiento. Hasta ahorita, gracias a Dios, todo está muy bien. Continúo con medicamento y próximamente me harán un último estudio, no me doy por vencida", dijo en una entrevista que concedió a El Sol de Tampico en octubre de 2018.

Igualmente, manifestó que concentraba sus deseos en disfrutar de la vida y su familia,

"Después de esta vivencia aprendes a valorar a quienes están a tu alrededor, a quienes se acercan con amor, buena vibra y muchas bendiciones", comentó.

Aunque Calatrava se formó en Gastronomía y Negocios Internacionales, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas; se abrió paso en los medios de comunicación, consolidando su carrera en la zona sur de Tamaulipas.

Fue en el programa Ya le va, de Televisa del Golfo, donde ganó gran popularidad. También ejerció como locutora.