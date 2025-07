Muere a los 87 años la cantante Connie Francis

MADRID.- La cantante pop Connie Francis ha fallecido a los 87 años, según informa Variety, que recuerda que se convirtió en la primera mujer en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100 y que encabezó las listas de éxitos con clásicos de los años 50 y 60 como Stupid Cupid, Where the Boys Are y el recientemente viral de TikTok Pretty Little Baby.