Muere por una enfermedad pulmonar el actor Ron Cephas Jones

El actor Ron Cephas Jones asiste al estreno en Los Ángeles de "Truth Be Told" en el Teatro Samuel Goldwyn, el lunes 11 de noviembre de 2019 en Beverly Hills, California. Cephas Jones, un veterano actor de teatro y cine, murió el sábado 19 de agosto de 2023, tras una larga enfermedad.

MIAMI.- El actor Ron Cephas Jones, famoso por encarnar a William Hill en la serie This Is Us , murió a los 66 años, tras una larga lucha contra una enfermedad pulmonar. Su deceso fue confirmado por un representante del intérprete a la revista People.

“A lo largo de su carrera, cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo sintió su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón”. Comenzó su carrera en el Nuyorican Poets Cafe y su amor por el escenario estuvo presente a lo largo de toda su carrera, incluida su reciente actuación nominada al Tony y ganadora del premio Drama Desk por su papel en Clyde's on Broadway”, agrega el texto.

Cephas Jones se alzó con dos premios Emmy, en 2018 y 2020 respectivamente, por su rol en This Is Us, en donde interpretó al padre biológico de Randall Pearson. Su hija Jasmine Cephas Jones, de 34 años, también ganó en 2020 el Emmy, siendo la primera vez que un padre y una hija alzaban el galardón el mismo año.

El actor reveló en 2021 a The New York Times que luchaba contra una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que lo llevó a someterse a un trasplante doble de pulmón en el Centro Médico Ronald Reagan UCLA en 2020. En junio de 2022, Ron le confirmó a Today que fue su nominación al Tony por su actuación en Clyde's on Broadway lo que lo motivó a recuperarse rápido de la intervención.

“No quiero decir un milagro, pero fui muy afortunado. Tuve grandes médicos. Todavía es una recuperación muy difícil y ardua. Me estoy recuperando por el resto de mi vida. No obtienes nuevos pulmones y comienzas a correr en la pista. Es un procedimiento que tienes que trabajar constantemente en tu cuerpo. La medicación está involucrada y la terapia”, aseveró.

