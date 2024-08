Muestra en aeropuerto exhibe siete décadas de películas filmadas en Miami

"Los lugares retratados en las películas han despertado el deseo de viajar entre el público durante más de 100 años y, en el caso de Miami, han dado forma a las percepciones de la ciudad en el escenario mundial", indicó el Departamento de Aviación de Miami-Dade.

Carteles en el aeropuerto de Miami

La selección de los carteles que conforman Miami Film Posters, 1941-2024 abarca desde clásicos del cine como El Padrino II (1974) y La dama de cemento (1968) hasta comedias románticas como Algo pasa con Mary (1998), Miami Rhapsody (1995) y Making Mr. Right (1987). La descripción cronológica de la exposición comienza con el cartel de la comedia musical de Moon Over Miami (1941) -una historia de dos hermanas de Texas que viajan a Miami en busca de maridos ricos- y culmina con el estreno más reciente de la franquicia Bad Boys y su cuarta entrega, Ride or Die (2024).

"Con sus diversos paisajes, clima ideal y cultura animada, el Condado de Miami-Dade ha sido un escenario cautivador para largometrajes desde la década de 1910, atrayendo a cineastas de todo el mundo. Estas características continúan convirtiéndolo en un paraíso para los cineastas. Lugares de interés cultural emblemáticos, como el Hotel Fontainebleau, han fungido como escenario para las películas James Bond (1964), The Bellboy (1960), The Bodyguard (1992) y la adaptación cinematográfica de 2006 con el mismo nombre de la popular serie de televisión Miami Vice (1984-1989), que ayudó a poner a la ciudad en el mapa", destacó el Departamento de Aviación de Miami-Dade.

De esta manera, Miami Film Posters, 1941-2024 rinde homenaje a la Capital del Sol y a las ciudades aledañas como destino global que inspira a autores, guionistas y cineastas de todo el mundo. También, destaca a los diversos paisajes del Condado de Miami-Dade, desde sus playas hasta los Everglades, y su vibrante cultura, que lo han convertido en un lugar de rodaje popular para Hollywood a lo largo de los años.

"Nuestra presentación invita a los visitantes del aeropuerto a explorar el emblemático lugar a través de algunos de los carteles de películas más memorables de Hollywood y ofrece la oportunidad de apreciar el impacto del cine como inspiración para los viajes y la conformación de las percepciones de Miami en todo el mundo", enfatizó dicho departamento.

Para conocer más detalles sobre la exhibición, se puede ingresar a www.miami-airport.com.