Muestra de artista puertorriqueño en Miami aborda las teorías del color

“Para este pionero de la modernidad, la arquitectura no era simplemente un ejercicio técnico o estético, sino una disciplina destinada a satisfacer las necesidades físicas, emocionales y espirituales de quienes habitaban los espacios. Siguiendo esta filosofía, en Polychromie Architecturale Le Corbusier propone una paleta concebida no sólo para embellecer las áreas, sino para generar emociones y percepciones que las hicieran más armoniosas y confortables”, expone Chacón.

El pensamiento y obra del gran arquitecto suizofrancés Le Corbusier ha inspirado profundamente la práctica de Felix Ríos.

“Si bien la conciencia del espacio arquitectónico ha estado presente en muchas de sus series anteriores, en las obras que conforman esta muestra, Ríos se acerca a Le Corbusier no sólo a través de sus fascinantes colores, sino en su constante reflexión sobre la belleza, entendiendo esta cualidad como un misterio que, oculto en la forma, mueve hondamente el espíritu. Por ello, no es sorprendente que en esta serie haya acudido a la Sucesión de Fibonacci –una secuencia numérica en la que cada cifra es la suma de las dos anteriores, y cuya figuración establece una relación fascinante y armoniosa– para establecer no sólo las dimensiones de las obras y el número de piezas que componen la serie, sino la disposición de los campos de color en cada lienzo”, expresó la curadora.

Ríos, en palabras de Katherine Chacón, “es un explorador del poder transformador del color, de la capacidad que cada tono tiene para impactar el ambiente exterior y, definitivamente, nuestros sistemas físico, psíquico y sutil, de cómo cada color se relativiza, y en última instancia, de cómo cada tono encierra en sí un misterio”.

Felix Ríos (Arecibo, Puerto Rico, 1968) estudió dibujo arquitectónico en Puerto Rico y diseño de interiores en Miami. Ha presentado dos exposiciones individuales, Colors, Shapes, and Forms, en Laundromat Art Space (Miami, 2023), y Rhythms en Imago Art (Coral Gables, 2021).

Su obra también ha sido exhibida en destacadas exposiciones colectivas, en Miami y Puerto Rico.

La exposición Symphony (Velvet II), del artista Felix Ríos, se puede visitar hasta el 23 de marzo en los espacios del Centro Cultural IMAGO, ubicado en 4028 SW 57 Ave.

Horarios

Lunes de 2 a 6 pm.

Martes a viernes de 10 am a 6 pm.

Sábados de 10 am a 1 pm.