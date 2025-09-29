Lupillo Rivera revela que tiene pérdida de la audición

MIAMI.- Lupillo Rivera reveló, mediante una publicación en Instagram, que padece de pérdida de la audición. El cantante mexicano compartió una reflexión sobre el proceso que atraviesa y aseveró que con el tiempo la condición ha ido empeorando.

"Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes… La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario, fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar", inicia el texto que acompaña una serie de imágenes sobre los exámenes del artista, así como él llorando ante la frustración del problema.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lupillo Rivera (@lupilloriveraofficial)

"Hace tiempo empecé a perder el oído… con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito. No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma", manifestó.

El intérprete de 53 años enfatizó que al momento de hacer presentaciones se guía por las vibraciones de la música.

"Aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho. Y sí… he llorado, porque duele no poder estar al 100 como siempre lo he estado para ustedes".

Reflexión

Tras exponer su realidad, el cantante recordó a sus seguidores la importancia de acudir al médico y hacerse chequeos de rutina cuando se sienta algo diferente.

"Hoy les digo de corazón: cuídense, vayan al doctor, atiéndanse a tiempo. Uno piensa que nunca le va a pasar nada, hasta que un día ya no puedes hacer lo que más amas como antes".

"Yo voy a seguir luchando, porque ustedes y mi familia son mi motor. Pero no olviden que la salud es primero… sin ella no hay escenario, no hay música, no hay nada".