Filme "Amores compartidos" expone la ambigüedad de las relaciones abiertas

MIAMI.- La poligamia, relación en la que se tiene múltiples conyugues, existe desde la prehistoria y se mantuvo durante la antigüedad en sociedades como la mesopotámica y la griega. Pensar que es algo “de estos tiempos” es errado. Sobre todo, porque, durante siglos, la literatura lo ha reflejado y, posteriormente, el cine. La humanidad en su forma más liberal-amorosa ha ido de la poligamia al muy en boga “poliamor” (relaciones de tres o más personas que ya había llegado en los 60) y las relaciones abiertas, que surgen en la década de los 70.

Que estas formas de amar se practiquen ya no es sorpresa. Ahora bien, ¿son completamente aceptadas? ¿son fáciles de llevar a cabo? ¿qué consecuencias tienen? Algunas de estas respuestas están en Amores Compartidos, filme descrito como 'una comedia no romántica' que llega a las salas de cine venezolanas el próximo jueves 2 de octubre gracias a Mundo D Película.

La historia comienza con una ruptura. Ashley (Adria Arjona) pide el divorcio a Carey (Kyle Marvin), quien busca apoyo en sus amigos Julie (Dakota Jonhson) y Paul (Michael Angelo Covino). Estos le revelan que su secreto para un matrimonio feliz es tener un modelo de relación abierta. Carey decide probar y le pide a su exesposa que intenten este formato. Lo que no sabe Carey es que, en medio de ese tránsito hacia la apertura, se va a enamorar, y no de Ashley. Así comienza una comedia de enredos amorosos para nada convencional, con varias secuencias de erotismo, persecución, discusiones, peleas y desnudos frontales masculinos (elemento atípico en las cintas estadounidenses), en una combinación de géneros: humor negro y acción. Detrás del proyecto están los mismos protagonistas: Covino en la dirección y Marvin en el guion (escrito a cuatro manos con el director).

Las musas de la historia son dos beldades de Hollywood: Dakota Johnson y Adria Arjona. Johnson es recordada especialmente por haber sido Anastasia Steele en la saga cinematográfica de la novela 50 sombras de Grey, desafortunada con la crítica exitosa en la taquilla. Su carrera ha tomado otro rumbo – a favor – después de la cinta Materialistas, de Celine Song y, sin duda, a partir de este filme Amores Compartidos. En cuanto a Adri Arjona, su carrera va en ascenso tras proyectos aclamados como como la serie Irma Vep de HBO, junto a Alicia Vikander, además de Andor, que le valiera a la actriz varios reconocimientos internacionales, y comedias como El padre de la novia, junto a grandes como Andy García y Gloria Estefan.

Lo que dice la crítica

El título original de Amores Compartidos en inglés es Splitsville, término que pudiera traducir algo así como 'el valle de las rupturas', alusivo a lo que ocurre en este contexto ambientado en Nueva York, aunque filmado en Montreal, Canadá. En Imdb el filme tiene un puntaje favorable de 6.7 sobre 10. En Metacritric.com la cifra mejora con 74 sobre 100. Y en Rotten Tomatoes la cinta logró un sólido 85% de reseñas positivas, tanto de la prensa especializada como del público.

“La película cautiva desde el principio con varias escenas de caos físico y mental, antes de adoptar una fórmula cómica más clásica, aunque con muchos puntos de giro”, se reseña en The Hollywood Reporter. La mayoría de los sitios web que hablan a favor del filme resaltan la virtud del guion para poner sobre la mesa el tema de la monogamia versus las relaciones abiertas. Porque a pesar de que esto es una comedia en la ficción, en la vida real es un tema muy serio.