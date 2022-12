Musical trae a Miami clásicos navideños al ritmo del rock and roll

MIAMI.- Como parte de la nueva temporada que se extiende hasta mediados del próximo año y con la que celebra su 35 aniversario, Actor’s Playhouse at The Miracle Theatre presenta Million Dollar Quartet Christmas. Se trata de un musical que revive clásicos navideños del rock and roll, que Elvis Presley , Jerry Lee Lewis, Carl Perkins y Johnny Cash grabaran en los estudios Sun Record en Memphis, Tennessee, en 1956.

Repleto de actuaciones inolvidables de éxitos navideños clásicos y éxitos favoritos como Jingle Bell Rock, Rockin' Around the Christmas Tree, Don't Be Cruel, Blue Christmas, Santa Claus is Comin' To Town, Ring of Fire, Santa Baby, I'll Be Home For Christmas, Run Run Rudolph y más”.

La directora ejecutiva de producción, Barbara S. Stein, resaltó la programación de la actual temporada y agradeció a quienes han colaborado con la misión de ese centro cultural.

"Los últimos 34 años han demostrado nuestro compromiso continuo con la excelencia artística y el servicio a nuestra comunidad", dijo Stein.

“La temporada 35 cuenta con comedias, musicales conmovedores, y nuestra combinación ecléctica que ofrece el mejor teatro regional profesional. Mi más sincero agradecimiento a todos los que han ayudado a esta organización a alcanzar este aniversario histórico", agregó.

Funciones miércoles y sábados, a las 8 pm, y domingos, a las 3 pm, hasta el 1ro de enero. Actor's Playhouse at The Miracle Theatre está ubicado en 280 Miracle Mile, en Coral Gables. Telf: (305) 444-9293

Para boletos o más información, consulte actorsplayhouse.org.

FUENTE: REDACCIÓN