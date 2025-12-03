miércoles 3  de  diciembre 2025
CERTAMEN

Miembros del Miss Universo no han visitado a representante de Jamaica en hospital

Inna Moll, Miss Chile, desmintió lo dicho por Raúl Rocha Cantú, quien aseveró que se le ha brindado a la miss y su familia todas las atenciones necesarias

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.&nbsp;

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 

AFP/Lilian Suwanrumpha
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Inna Moll, Miss Universe Chile, cuestionó cómo se ha manejado la información en torno a la salud de Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica, quien en la preliminar del certamen sufrió una caída mientras se desplazaba en el escenario con el traje de gala.

En una entrevista que concedió a Noticias y Espectáculo, la modelo explicó que conversó con la representante del país insular caribeño recientemente, y le confirmó que no ha recibido la visita de miembros del comité de la Organización Miss Universo.

Lee además
Miss México, Fátima Bosch, celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. video
CERTAMEN

Fátima Bosch sobre el Miss Universo: "Yo me merezco esta corona y esta banda"
Raúl Rocha y Victoria Kjaer Theilvig asisten a la ceremonia de iluminación del Empire State Building en honor a Miss Universo 2024, celebrada el 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
POLÉMICA

Copropietario del Miss Universo reacciona a acusaciones sobre crimen organizado

"Lo de Miss Jamaica me llamó bastante la atención. Le escribí hace dos días y, bueno, no quiero dar mucha información porque al final ella ha decidido mantener todo bajo su control todavía", comentó, confirmando que Henry continúa bajo observación médica.

Moll desmintió lo dicho por el presidente del certamen, Raúl Rocha Cantú, quien aseveró que se le ha brindado a la miss y su familia todas las atenciones necesarias.

"La organización ni siquiera se ha dedicado a irla a ver al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes ingresada a una de nuestras candidatas, que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería de estar ahí con ella".

La chilena manifestó sentirse triste y disgustada por lo que ocurre con su compañera, pues se esforzó al igual que el resto de las 120 concursantes, por un año, para poder representar a su país en Tailandia y ese momento le fue arrebatado.

Controversias

Sobre las polémicas que han surgido tras la celebración del concurso, Inna expuso su apoyo a Fátima Bosch, quien se coronó Miss Universe 2025.

No obstante, enfatizó que ha tratado de procesar todas las informaciones que han surgido tras el evento final, incluyendo los procesos judiciales en los que están involucrados los dueños de la Organización Miss Universe, Anne Jakrajutatip y Raúl Rocha, para meditarlo y emitir un comunicado cuando lo considere pertinente.

"La polémica sigue creciendo, siguen saliendo cosas nuevas; entonces, he tratado de mantener el silencio posible para analizar y dar un comunicado".

Temas
Te puede interesar

Imputan a copropietario de Miss Universo por presunto tráfico de drogas y armas

Miss Universo 2025, Fátima Bosch, denuncia campaña de "violencia" en su contra

Emiten orden de arresto contra copropietaria de Miss Universo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
PRESIÓN AL RÉGIMEN

Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

Te puede interesar

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países
Vista parcial del salón del pleno, Senado estatal de Florida.
LEYES

Cinco nuevas leyes transformarán el inicio del 2026 en Florida

Sargento Terri Sweeting-Mashkow, de 47 años de edad.
OBITUARIO

Despiden con honores a la sargento Terri Sweeting-Mashkow en Indian River

David Robert McKeown.
SENTENCIA EJEMPLAR

Maestro de Florida recibe condena de 135 años por pornografía infantil y abuso animal

Nadia Ferreira deslumbra en la alfombra roja de la gala Gala Inaugural del Top 100 de Latina Powerhouse con un look lleno de elegancia.
PREMIOS

Celebran en Miami gala de la revista Hola donde se reconoce a las 100 latinas más influyentes del año