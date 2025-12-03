Miembros del Miss Universo no han visitado a representante de Jamaica en hospital

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Inna Moll, Miss Universe Chile , cuestionó cómo se ha manejado la información en torno a la salud de Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica , quien en la preliminar del certamen sufrió una caída mientras se desplazaba en el escenario con el traje de gala.

En una entrevista que concedió a Noticias y Espectáculo, la modelo explicó que conversó con la representante del país insular caribeño recientemente, y le confirmó que no ha recibido la visita de miembros del comité de la Organización Miss Universo .

CERTAMEN Fátima Bosch sobre el Miss Universo: "Yo me merezco esta corona y esta banda"

"Lo de Miss Jamaica me llamó bastante la atención. Le escribí hace dos días y, bueno, no quiero dar mucha información porque al final ella ha decidido mantener todo bajo su control todavía", comentó, confirmando que Henry continúa bajo observación médica.

Moll desmintió lo dicho por el presidente del certamen, Raúl Rocha Cantú, quien aseveró que se le ha brindado a la miss y su familia todas las atenciones necesarias.

"La organización ni siquiera se ha dedicado a irla a ver al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes ingresada a una de nuestras candidatas, que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería de estar ahí con ella".

La chilena manifestó sentirse triste y disgustada por lo que ocurre con su compañera, pues se esforzó al igual que el resto de las 120 concursantes, por un año, para poder representar a su país en Tailandia y ese momento le fue arrebatado.

Controversias

Sobre las polémicas que han surgido tras la celebración del concurso, Inna expuso su apoyo a Fátima Bosch, quien se coronó Miss Universe 2025.

No obstante, enfatizó que ha tratado de procesar todas las informaciones que han surgido tras el evento final, incluyendo los procesos judiciales en los que están involucrados los dueños de la Organización Miss Universe, Anne Jakrajutatip y Raúl Rocha, para meditarlo y emitir un comunicado cuando lo considere pertinente.

"La polémica sigue creciendo, siguen saliendo cosas nuevas; entonces, he tratado de mantener el silencio posible para analizar y dar un comunicado".