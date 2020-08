Myriam Hernández: "Hay que seguir ilusionándose y soñando"

La cantante chilena, quien tuvo que poner en pausa la realización de su próximo disco, ofrecerá desde un teatro en Santiago de Chile una serie de tres conciertos virtuales con fines benéficos, que se podrán disfrutar a través Live.tickethoy.com.

La primera presentación, Myriam: íntima; Encuarentenada, será el domingo 23 de agosto, a las 8 pm ET. En esa ocasión, cantará algunas canciones que la han acompañado en la cuarentena como Tusa, de Karol G y Nicki Minaj.

En la segunda, titulada Lado B, que será el sábado 29, a la misma hora, Hernández cantará los temas que más solían pedirle en conciertos en vivo, entre ellos No te he robado nada, Tu boca o Quiero cantarle al amor.

El tercer espectáculo, Todos los Éxitos, está pautado para el domingo 29, a las 8 pm, noche en la cual la intérprete entregará lo mejor de su repertorio. Durante la última presentación de esta serie, el público podrá elegir cinco canciones favoritas.

“Todo esto es con el afán de dar gracias a Dios, porque uno está estable, con salud con la familia. Yo me he preocupado mucho por mis músicos, por mi equipo , mis técnicos de sonido, de iluminación, mis coristas, que están paralizados. Entonces va en ayuda de ellos. También parte de lo recaudado va a una organización que se llama Red de Alimentos. Todo lo que podamos ayudar a esas familias vulnerables será bien recibido, porque estamos viviendo una pandemia muy espantosa y hay gente que no tiene qué comer”, expuso.

“Hemos tomado todas las medidas de seguridad, de sanidad, vamos a desinfectar el teatro, los instrumentos. Usaremos mascarillas y guantes, no para actuar pero sí previo al concierto, mantendremos la distancia social. Hemos tomado precaución para no exponer a nadie”, agregó, sin revelar la ubicación del teatro desde donde se transmitirán los conciertos en los que la acompañará un equipo de producción de 35 personas.

Se trata de una serie de presentaciones que la cantante tuvo que posponer en junio, cuando la cuarentena en Chile entró en su fase más severa. La primera presentación tiene un costo de 8 dólares; la segunda de 10 dólares y la tercera de 11 dólares.

“Esperamos que la gente lo disfrute porque, aunque uno esté cobrando un precio bastante asequible, sabemos que hoy en día lo más importante no es pagar por entretenimiento. Lo lindo es que podrán ver los conciertos en todas partes del mundo”, dijo.

La huella de la música

Muchas han sido las canciones que han marcado algún momento en su vida, incluso, porque tal vez haya vivido alguna de esas historias que narra en temas como El hombre que yo amo o Peligroso amor.

“Hay muchas canciones como Huele a peligro, Te pareces tanto a él, Se me fue o Herida, a las cuales les debo mucho y que marcan también momentos importantes de mi carrera. Y creo que lo mismo pasa con el público. La música me deja un valor incalculable en cuanto a lo personal y a lo artístico, porque vas adquiriendo más experiencia y riqueza profesional “, resaltó.

“Sí, claro que sí. Hay amores peligrosos, amores que no convienen mucho. En el amor siempre vives experiencias bonitas, malas, duras, pero que te ayudan a salir adelante, a creer más en ti, a valorarte”, contestó a la pregunta de si ha vivido algún romance parecido al que describe en sus canciones.

Sobre lo que será su próximo álbum, comentó que seguirá apostando por el estilo romántico en pleno auge del reguetón.

“He querido seguir en mi línea romántica cantándole al amor, porque hoy en día estamos súper invadidos de música urbana. Entonces encontré mucho más transgresor seguir cantándole al amor que unirme [al movimiento urbano], así que solamente guiños de repente”.

“Antes de que empezara la pandemia, tenía casi la mitad del disco lista, porque la grabamos en Miami con Jacobo Calderón, mi productor, y con Boris Milán, ingeniero de sonido con quien trabajo hace mucho tiempo, pero lamentablemente tuvimos que parar las grabaciones. Nos hemos mantenido en contacto vía Zoom y WhatsApp. Y yo grabando maquetas desde mi casa”, agregó.

Sin perder las ilusiones

Por estos días, Myriam Hernández, quien se autodescribe como una mujer hogareña y sensible, se entretiene haciendo videos en TikTok y en quehaceres domésticos.

“Estoy haciendo cosas que generalmente no tengo la ocasión de hacer como ordenar, limpiar; me gusta mucho cocinar. Me siento con mi hijo en un mini estudio que tengo en casa a grabar maquetas de canciones. He comenzado en la plataforma de TikTok porque me relaja y eso le saca sonrisas al público”, contó.

“No soy una mujer muy diferente a la que el público conoce sobre el escenario. Soy muy romántica, sensible, soy madre, soy persona, soy esposa. Soy bastante casera, me gusta mucho disfrutar de la familia, de las cosas simples. Soy una mujer muy normal”, detalló.

Aunque la música le ha mostrado el camino del éxito, no deja de soñar porque no concibe vivir sin ilusiones.

“Quiero tener sueños siempre. No quiero sentirme como si ya obtuve todo y quemé etapas. Creo que uno tiene que seguir soñando, ilusionándose con nuevas canciones, con nuevas ideas. Cuando nos hubiéramos imaginado que íbamos a ofrecer conciertos vía streaming. Y lo más probable es que en un futuro cercano, donde se ve todo tan incierto aún, tengamos que seguir usando esas plataformas. Pero hay que adaptarse, hay que seguir viviendo, ilusionándose y soñando”.

“De alguna manera sigo trabajando en el disco, pero está en pausa porque íbamos con todo para comenzar a subir los temas a las redes sociales. Así que es algo que quisiera retomar lo más pronto posible”.