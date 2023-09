Myrka Dellanos sale en defensa de Luis Miguel

La presentadora Myrka Dellanos defiende a Luis Miguel y asegura que no es un deudor alimentario.

"Muy importante es que él está al día con el pago de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos, y si su padre no hubiese pagado esa manutención él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos", comentó Dellanos.

Asimismo, la presentadora agregó que El Sol de México ama a sus hijos y que espera poder compartir con ellos más seguido. "Luis Miguel ama a sus hijos, él quiere ver a sus hijos. Siempre ha anhelado tener una familia y compartir con ellos. Es lo que siempre él ha querido".

Luis Miguel y Michelle Salas

Durante la conversación que Myrka mantuvo con sus colegas Verónica Bastos y Aylin Mujica, también se mencionó a Michelle Salas, hija de Luis Miguel con Stephanie Salas.

Myrka Dellanos recordó que en el pasado Michelle y Luismi tuvieron una relación inconsistente, pero en la actualidad han podido dejar a un lado los desacuerdos y compartir como la familia que son, incluso recordando que Aracely fue pieza fundamental en la reconstrucción de ese lazo.

"Si hubo un acercamiento entre Michelle y Luis Miguel creo que una de las protagonistas de esa historia fue Aracely", manifestó Mujica.

Asimismo, Aylin señaló que Aracely siempre ha querido que sus hijos convivan con su padre.

"Tal vez a través de Michelle, que es su hermana, ya que los niños están mayorcitos, tal vez ella pueda ser intermediara, puede hablar con ellos, los niños pueden ir y ver a su papá con Michelle. (...) Luis Miguel los ama y lo que quiere es verlos y tener a sus hijos cerca", sentenció Dellanos.

Las declaraciones de Aracely Arámbula

Recientemente, Aracely Arámbula fue cuestionada sobre la relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas, así como por las imágenes que se difundieron de Luis Miguel junto a las hijas de la diseñadora. La mexicana explicó que a sus hijos les afectó ver las fotografías.

Enfatizó que no desea ver a Luis Miguel porque no se ha portado bien, reiterando que presuntamente el intérprete no se ha encargado de la manutención de sus hijos.

“Si él tiene la consciencia de verlos los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos. Sí es deudor alimentario, entonces faltan detalles”, dijo La Chule.

No obstante, en redes sociales se filtró una presunta constancia emitida por la Dirección General del Registro Civil con fecha del 21 de septiembre de 2023 que devela que el cantante no debe manutención. “Luis Miguel Gallego Basteri, a esta fecha no se encuentra como deudor alimentario moroso”, se lee en la misiva que está firmada por la jueza de la Oficina Central del Registro Civil de Ciudad de México.

