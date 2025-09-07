Narcos, milicias y trata de blancas en 5ta. temporada de "Trafficked"

Mariana van Zeller habla con "El gato", líder de un grupo de milicias en Trafficked. Cortesía/ National Geographic

Ya está en Disney+ y Hulu la quinta temporada de Trafficked, la laureada serie de National Geographic conducida por la periodista Mariana van Zeller. Esta nueva entrega de 10 episodios nos sumerge en la influencia de los carteles de droga mexicanos y las milicias armadas en Estados Unidos, una red asiática de trata de blancas, carreras ilegales en Costa Rica, la caza ilegal de tiburones en peligro de extinción en Florida, grupos violentos anti-LGBTQ+, estafas organizadas internacionales, la adicción a fármacos y muchas cosas más.







Con un estilo entre documental y reportaje, esta temporada de Trafficked promete subir la barra y volver a arrasar en la temporada de premios. Son 10 episodios llenos de adrenalina sobre negocios ilegales y el underground en diferentes partes del mundo.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la periodista de investigación, productora ejecutiva y host de Trafficked, Mariana Van Zeller, quien contó cómo fue su experiencia rodando esta nueva temporada y los peligros a los que se expuso, la importancia del periodismo en el mundo actual, los retos a los que se enfrenta la producción con cada uno de los temas que explora, las consecuencias que ha tenido la popularidad del programa y el acercamiento que suele tener a los temas que aborda.

