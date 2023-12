Nasthya Aranda impulsa el modelaje con su academia en Nueva York

Nasthya Aranda, un talento nato para el modelaje

“Era mi graduación de kindergarten y había una toma de fotos. Mi mamá estaba ocupada por el evento y un fotógrafo se acerca a mí y me dice ‘vamos a tomarte unas fotos’. Me decía ‘ahora sonríe, pon la mano así’. Tengo ese momento tan marcado en mi memoria que dije ‘sí, ese fue el momento’”, contó. “Desde ese entonces decía ‘yo quiero modelar’. No sabía qué era el modelaje, solo sabía que quería dedicarme a eso”.

Alrededor de los 12 años, recordó, “empecé a ver las revistas Hola que tenía mi abuelita. Me quedaba viendo a las modelos y decía ‘mamá, yo quiero eso’. Fui a escuelas de modelaje, pero era más de etiqueta y protocolo o danza, y no tanto de pasarela. Ahí empecé a buscar lo que quería hacer”.

Mientras estudiaba Diseño de Interiores en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en sus tiempos libres comenzó a tomar clases de modelaje y a presentarse a castings. Fue preseleccionada para Mexico's Next Top Model. “Conocí a mucha gente y fue como abrir un mundo. Ahí empecé a tocar puertas y estuve en una agencia. Decido vender todo lo que tenía, hasta el carro, me mudo a ciudad de México, y empecé a audicionar más”, detalló.

Los obstáculos son para vencerlos

Hace unos años, Nasthya Aranda vivió en carne propia la discriminación en la industria del modelaje, sobre todo en un México donde el patrón que buscaban era el de una modelo con curvas, y no el de la modelo más delgada, como las de pasarelas clásicas, que es la fisionomía de Nasthya.

“Durante los castings, una de las cosas que más me marcó fue cuando llegaban modelos de otras nacionalidades las elegían a ellas, con cuerpos más curvilíneos. Nosotras las mexicanas éramos más delgadas por lo general. En ese tiempo buscaban algo más exótico, como venezolanas o colombianas, y las mexicanas nos dejaban atrás haciendo línea. Fue ahí cuando dije, esto del modelaje es falso”, constató.

Ese fue uno de los primeros desafíos. Pero hubo más: “Lo segundo fue que a veces tenías que hacer trabajos de edecán para que te ganaras más castings. Era trabajar en bares, ofrecer bebidas, y estar con algunas personalidades, y a mí ese ambiente nunca me gustó, no sentí que era lo mío”.

Entonces llegó la depresión. Tenía unos 21 años de edad y se vio afectada mental y físicamente: “Quería estar en unos estándares que no son para mi cuerpo, y que nunca serán para mi cuerpo. Después de mucho tiempo me di cuenta de que no tenía que encajar en algo que no era, y eso es algo que les digo mucho a las niñas que yo ahora preparo: ‘tú no puedes ser esta persona porque no tienes esas características, a ti te van a querer no por copiar esas características, sino por la forma en que te presentas, y eso es lo que te va a hacer especial y único’. Empecé a pintarme el cabello, a ser más rubia, trataba de comer más para poder tener más caderas, pero soy muy delgada, así que era imposible”.

Incluso, confesó que había pensado en ponerse más busto. “Me comparaba muchísimo, y siento que fue el momento gris de mi vida en México, ese tipo de discriminación me marcó demasiado”, subrayó.

Pero su voluntad era más grande que la tristeza: “No me quería dar por vencida, y quise probar en las grandes ligas. Yo hablaba mucho con mi papá, pues antes de venir a Nueva York decidí regresar a mi casa y prepararme un año para estudiar inglés. Y él me decía que nadie es profeta en su tierra, me animaba a intentarlo”.

Fue así como sus tropiezos en Ciudad de México, una carta por la que había apostado sus pertenencias, le hicieron prepararse para un salto más arriesgado.

Nueva York, epicentro de la moda

La vibrante ciudad de Nueva York le abrió las puertas y le hizo creer más en su talento. A pesar de que estaba sola y del desafío de mantenerse en una metrópolis que puede resultar intimidante, su contacto con el mundo de la moda fue totalmente distinto al que había vivido en México.

“Desde que vine a Nueva York las cosas se abrieron por arte de magia. A veces no lo podía creer cuando me llamaban los diseñadores, y me invitaban a participar en proyectos. Empecé como modelo en NY, a conocer gente, y tuve la oportunidad de ir a castings y ser aceptada. Nunca había sido tan fácil”, explicó Nasthya Aranda, quien ha entrenado modelos para la Semana de la Moda de Nueva York.

“Es la primera vez que sentía que encajaba”, acotó la modelo, que tuvo la oportunidad de colaborar con diseñadoras tan reconocidas como Agatha Ruiz de la Prada y Giannina Azar.

La modelo Nasthya Aranda. Cortesía/Nota de prensa Nasthya Aranda es la creadora de la academia de modelaje Model Camp Experience. Cortesía/Nota de prensa

Academia de modelaje

Cuando hacía castings en Nueva York, comentó Nasthya, “hablaba con las otras modelos y me daba cuenta de que algunas iban a los castings con fotos no profesionales, sin el Comp Card (fotos y datos del modelo), y les explicaba qué era eso. De repente, en horas de estar esperando, las veía practicando y les daba consejos porque traían ese estilo de certamen de belleza latino, donde sonreían y movían más los brazos, y lo que pedían era más serio, de pasarela, donde no se suele sonreír”.

Ese instinto de la docencia le llevó a crear su escuela de modelaje: “Me di cuenta de que en Nueva York hace falta más preparación para saber cómo entrar a una agencia, cómo presentarse a los castings, hacer un buen portafolio. Sobre todo en los latinos no había una estructura”.

La academia de modelaje Model Camp Experience (MCE) va más allá de la formación de modelos en materias como etiqueta y protocolo y el desfile en pasarelas, pues se enfoca también en preparar a jóvenes que desean triunfar en un mundo desafiante y competitivo, donde los castings suelen ser severos y con numerosas reglas. Muchos de sus estudiantes son latinos, de ahí que se siente identificada con ellos y busca fortalecer sus herramientas y sacar a la luz ese talento que hay en ellos para que puedan tener éxito en esta exigente industria, superando la barrera del inglés.

Su asesoría es determinante para que los jóvenes que se forman en su academia lleven a los castings los portafolios adecuados, en particular el Comp Card, y también para que se presenten con el vestuario ideal según el tipo de trabajo.

Embed - Model Camp Experience Modeling school on Instagram: "En MCE, no solo aprenderás las habilidades fundamentales necesarias para triunfar en esta industria, sino que también te proporcionaremos el apoyo y la inspiración que necesitas en tu viaje. Estamos ansiosos por verte crecer, brillar y alcanzar tus sueños. Si estás lista para dar el primer paso hacia una carrera emocionante en el modelaje, ¡estamos aquí para guiarte en cada paso del camino! ¡Te damos la bienvenida a la familia MCE Modelaje y a un emocionante viaje de autodescubrimiento y éxito! Nivel 1 Inicios de Modelaje Nivel 2 Foto pose -Pasarela de noche Nivel 3 Modelo para campañas publicitarias Y Clases de Automaquillaje. Model camp Experience. . Para más información teléfono de contacto : +1 (646)817-4718 /o INBOX . www.Modelcampexperience.com or link en nuestra Biografía Gracias especiales a nuestros Modelos sin ellos no fuera posible by @phojg #modelcampexperience #beyourself #catwalk #attitude #runwayclass #model #tallerdemodelaje #modellife #modeltraining #modelcoach #entrenamientoparamodelos #coachmodel #Nyc #runwaycoach #pasarela #fotopose #runway #clasesdemodelajenyc #modelingschool" View this post on Instagram A post shared by Model Camp Experience Modeling school (@modelcampexperience)

Sobre la manera en que los otros estudios le han servido en su carrera como formadora de modelos, planteó lo siguiente: “El diseño de interiores me ayudó a aprender a ser muy visual porque a veces tienes que combinar colores, tendencias, estilos, texturas. Y ahora que estoy estudiando marketing veo esas combinaciones, pero todo más integrado a una persona. Ahora en la escuela de modelaje hacemos campañas publicitarias para que las niñas aprendan qué hacer ahora que ya están en el reto final, en el día en que tienen que hacer algo. Es una fusión de todo lo que he aprendido”.

Los resultados se ven en los trabajos que consiguen sus estudiantes, además de que reciben apoyo a la hora de planear su imagen y gestión de contenidos de las redes sociales.

“Me propuse dejar un legado, y mi meta es ayudar a todas esas personas que quieren estar en este mundo, y que nadie las apoya, como a mí nadie me apoyó”, zanjó.

Una fe inquebrantable

Si bien uno libra la batalla de la vida en solitario, Nasthya Aranda agradece, sobre todo, la ayuda de Dios, “que me abrió las puertas”.

“Mi padre siempre me apoyó, me dijo 'tú puedes’. A veces aquí en Nueva York solo podía comer una pizza y pensaba en regresar, y él me daba apoyo. También mi mamá. Mis padres fueron mi base, sin ellos no habría podido. Y mis amigos, gente que se acercó, fotógrafos que colaboraron conmigo y me apoyaron en este emprendimiento. Son gente que ha creído en mí, incluso cuando yo no creía en mí”, afirmó.

Por estas fechas, ahora que la academia se ha expandido, Nasthya busca “crear más niveles e impulsar a los modelos para que crezcan y salgan adelante”. Asimismo, no deja de un lado sus obligaciones como directora regional de Nueva York de Nuestra Latinoamericana Universal, un concurso donde se resalta la belleza latina en los Estados Unidos.

“A lo mejor creo una agencia de modelaje para ayudar a los modelos a buscar trabajo en Nueva York”, adelantó.

Puede conocer más sobre Nasthya Aranda en sus redes sociales: https://www.instagram.com/nasthya_arandatv/ https://www.instagram.com/modelcampexperience/