National Gallery acoge en 2026 primera exposición de Zurbarán en Reino Unido

LONDRES.- La National Gallery londinense acogerá en 2026 "la primera gran exposición monográfica en Reino Unido " del pintor Francisco de Zurbarán, uno de los referentes del barroco español, anunció este viernes el museo británico en un comunicado.

La exposición, programada entre el 2 de mayo y el 23 de agosto de 2026, estará compuesta por casi 50 pinturas del pintor español del siglo XVII.

"Abarcará la amplitud cronológica e iconográfica de la carrera del artista", anunció la National Gallery respecto a la exposición del pintor, que nació en un pueblo de Badajoz en 1598 y murió en Madrid en 1664.

Zurbarán destacó por sus pinturas religiosas y fue uno de los principales pintores del barroco español del siglo XVII, junto a Diego Velázquez (1599–1660), Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682) y José de Ribera (1591-1652).

La muestra reunirá obras de la propia National Gallery y de colecciones privadas públicas y privadas, e incluirá pinturas prestadas por el Museo del Louvre parisino y el Art Institute of Chicago, los dos museos asociados a la exposición, que la recibirán entre octubre de 2026 y junio de 2027.

Zurbarán, que pasó la mayor parte de su vida en Sevilla, pintó principalmente para las órdenes religiosas de la ciudad andaluza, pero también para clientes privados e incluso para el rey de España de la época, Felipe IV.

"Estamos encantados de presentar la panorámica más completa de la obra de Zurbarán jamás vista en Reino Unido, reuniendo préstamos excepcionales del Reino Unido, Europa y Estados Unidos", afirma en el comunicado Daniel Sobrino Ralston, encargado del estudio de las pinturas españolas de la National Gallery y uno de los comisarios de la muestra.

"Esta exposición ofrece nuevas perspectivas sobre uno de los grandes artistas del Barroco, cuyas pinturas visionarias han dado forma a nuestra comprensión de la España del siglo XVII", añade Sobrino Ralston.

Tras su paso por la National Gallery, la exposición viajará al Museo del Louvre, del 7 de octubre de 2026 al 25 de enero de 2027, y al Art Institute of Chicago, del 28 de febrero al 20 de junio de 2027.

