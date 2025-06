Natti Natasha revela que espera segundo bebé con Raphy Pina

En el video, el estilista de Natti le entrega varios outfits para que se los pruebe. Por su parte, Raphy aparece hablando por teléfono, mientras un hombre planea la logística de la gira en una pizarra.

La intérprete también comparte escena con su primogénita Vida Isabelle comiendo empanadas y cup cakes escondidas.

Revelación

Tras varias pruebas de vestuario fallidos, ya que ninguna prenda la hacía sentir a gusto, la cantante dominicana le dice a su estilista: "busca algo que abrace, no que apriete"; a lo que este reacciona emocionado aseverando que ya sabe la razón por la que nada le queda.

Posteriormente, tras cuadrar las fechas de la gira, Raphy le dice al hombre que habrá un delay. "Yo vine aquí personalmente porque vamos a tener que desmontarlo. No desmontarlo, pero vamos a tener que, hay un pequeño delay que realmente, esas fechas no nos van a funcionar".

"Ustedes me entenderán. Hay cosas que pueden esperar, pero esto no", dice Natti dejando ver su incipiente baby bump. "Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar, así que confirmado: tour 2026, pero con familia agrandada", agrega.

De esta manera, la pareja se prepara para darle un nuevo hermano o hermana a la pequeña Vida, quien nació 22 de mayo de 2021 en el Hospital South Miami.

La publicación cuenta con más de 200 mil likes y nueve mil comentarios. Tanto seguidores como personalidades de la industria del entretenimiento, han dejado mensajes de felicitación a Natti y Raphy por la feliz noticia.