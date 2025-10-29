miércoles 29  de  octubre 2025
Nelly Furtado se retira de los escenarios por tiempo indefinido

Tras una profunda reflexión sobre cómo cosechó su éxito y los hits que aún mantiene, la intérprete de 46 años considera que es momento de dejar los escenarios y dedicarse a otras pasiones

La artista canadiense Nelly Furtado.

Captura de pantalla/Instagram/@nellyfurtado
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Nelly Furtado celebró el aniversario 25 del lanzamiento de su álbum debut Whoa, Nelly! con un inesperado anuncio: la cantautora reveló que tras años de disfrute y una reflexión profunda decidió alejarse de los escenarios en un futuro previsible.

El anuncio lo compartió en Instagram, en una publicación en la que muestra una foto del primer espectáculo en el que participó como cantante y un video de sus últimas presentaciones.

"Hoy hace 25 años que se lanzó mi primer álbum, Whoa, Nelly! En la primera foto tengo 20 años y estoy a punto de dar mi primer concierto como artista profesional en Lilith Fair. Fui a una tienda llamada Original en Queen West, en Toronto, y compré ese vestido rosa y unas plataformas brillantes para la presentación. Fue muy significativo y me sentí realizada como artista. 25 años después, mi música ha llegado a una nueva generación de fans y no podría estar más feliz por eso", inició.

En el texto compartido, la canadiense reflexionó sobre cómo durante el 2000 logró conectar con un gran número de seguidores, vendiendo millones de álbumes. Y destacó que ha sido maravilloso, después de tanto tiempo haciendo música, poder conectar con nuevas generaciones.

"En el año 2000 recuerdo sentirme ilusionado al esperar que algún chico desempolvara el vinilo de Whoa, Nelly! en una tienda de discos y lo encontrara genial o inspirador, ¡así que jamás imaginé que en 2025 habría tantas nuevas formas de descubrir música "antigua"! Que tanta gente redescubra mi música ha sido surrealista y una alegría inmensa. Ha sido muy divertido aprovechar esta oportunidad, volver a los escenarios y ver de cerca el verdadero poder perdurable de la buena música. Me ha hecho creer de verdad en la magia".

Retiro

Tras la profunda reflexión sobre cómo cosechó su éxito y los hits que aún mantiene, la intérprete de 46 años considera que es momento de dejar los escenarios y dedicarse a otras pasiones, las cuales, a su juicio, se adaptarán mejor a su estilo de vida actual.

"He decidido alejarme de los escenarios por un tiempo indefinido y dedicarme a otras actividades creativas y personales que creo que se adaptan mejor a esta nueva etapa de mi vida. He disfrutado enormemente de mi carrera y sigo amando componer música, ya que siempre la he visto como un hobbie que tuve la suerte de convertir en mi profesión. Siempre me consideraré compositor. Agradezco todos estos años de diversión, comunidad y asombro", manifestó.

Furtado también expuso su agradecimiento por todos estos años en los que su comunidad la ha acompañado en cada paso, brindándole su apoyo.

"Infinita gratitud a todos los que alguna vez escucharon y vibraron con mi música y asistieron a alguno de mis conciertos. Los quiero y aprecio su generosidad. Agradezco profundamente a todos los que trabajaron tan duro para ayudarme a hacer realidad mis sueños pop, tanto a nivel creativo como organizativo. Gracias a todos mis brillantes colaboradores y fieles seguidores".

Por último, le auguró a los talentos emergentes años de éxitos y que disfruten cada experiencia que la música les brinde.

"La segunda foto es de este verano en Berlín, cuando por fin entendí lo que significa recibir flores", concluyó.

Aunque se desconoce la causa de su decisión, en redes sociales se especula que está vinculado al escrutinio al que ha sido expuesta la artista canadiense en los últimos meses, debido a el cambio físico que ha experimentado.

