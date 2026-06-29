lunes 29  de  junio 2026
SÉPTIMO ARTE

Película sobre Michael Jackson es la biografía más taquillera de la historia

El filme sobre el autor de Thriller ha recaudado 607,2 millones de dólares fuera de Estados Unidos y 370,2 millones en el país donde fue realizada

Prince Jackson, Graham King, Jackie Jackson, Jaafar Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson y Eddie D. Melton posan en el escenario durante la sesión de preguntas y respuestas tras la proyección especial de Michael el 13 de abril de 2026 en Gary, Indiana.&nbsp;

Prince Jackson, Graham King, Jackie Jackson, Jaafar Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson y Eddie D. Melton posan en el escenario durante la sesión de preguntas y respuestas tras la proyección especial de "Michael" el 13 de abril de 2026 en Gary, Indiana. 

AFP/ Vía Brian Ach/Getty Images para Lionsgate

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La película sobre Michael Jackson, titulada Michael, se ha convertido en el film biográfico más taquillero de todos los tiempos hasta el momento con 977 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

El largometraje sobre el rey del pop ya ha superado a Oppenheimer, del director Christopher Nolan, que ostentaba el récord anterior en cuanto a películas basadas en personajes reales con 975 millones de dólares recaudados a nivel mundial, informa Variety.

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Michael ya se dirigía hace semanas a ser la película biográfica musical más taquillera tras superar a la exitosa “Bohemian Rhapsody” de Queen de 2018, que generó 911 millones de dólares en todo el mundo y ahora es la tercera con más recaudación.

Película

El filme sobre el autor de Thriller, distribuido por Lionsgate en Estados Unidos y Universal en los mercados internacionales, ha recaudado 607,2 millones de dólares fuera de Estados Unidos y 370,2 millones en el país donde fue realizada.

La película logró en su estreno 97 millones de dólares en Estados Unidos y 217 millones de dólares a nivel mundial, rompiendo el récord de taquilla para 'biopics' musicales establecido por Straight Outta Compton de 2015 (60 millones de dólares).

Impulsada por el boca a boca y las múltiples visualizaciones, Michael se mantuvo como un éxito de taquilla durante la competitiva temporada de estrenos del verano en el hemisferio norte, indica la revista especializada.

Dirigida por Antoine Fuqua, Michael narra la trayectoria del artista desde su participación en el grupo The Jackson 5, integrado por otros cuatro de sus hermanos, hasta convertirse en el Rey del Pop.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta a Michael Jackson en su debut actoral, con Colman Domingo y Nia Long como sus padres, Joe y Katherine.

Según Variety, los críticos de cine se han quejado de que Michael ofrece una visión edulcorada de la vida de Jackson al omitir las acusaciones de abuso sexual infantil que se presentaron contra el cantante en la última etapa de su carrera.

Entre otros récords, Michael Jackson es ya la película más taquillera de Lionsgate de todos los tiempos, superando a Los Juegos del Hambre: En Llamas (The Hunger Games: Catching Fire) de 2013 (865 millones de dólares, sin ajustar por inflación). Se espera que el estudio dé luz verde a al menos una película más sobre la vida de Jackson, agrega la revista.

FUENTE: EFE

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