Netflix anuncia reparto de nueva serie acción real de "Scooby-Doo"

MIAMI.- La serie de live action de Scooby-Doo de Netflix ha revelado su elenco principal completo. Titulada oficialmente Scooby-Doo: Orígenes, se está filmando actualmente en Atlanta y su estreno está programado para 2027.

Como se anunció previamente, el grupo de Misterios S.A. estará compuesto por Maxwell Jenkins como Fred Jones, Tanner Hagen como Norville “Shaggy” Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley y Mckenna Grace como Daphne Blake. Paul Walter Hauser también aparecerá en la serie en un papel aún no revelado.

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La sinopsis oficial describe la serie como una reinterpretación moderna de la clásica caricatura.

"Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy (Hagen) y Daphne (Grace) se ven envueltos en un misterio inquietante que rodea a un solitario cachorro de gran danés perdido que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural/ Junto con la pragmática y científica Velma (Fortson), la chica del pueblo, y el extraño, pero siempre apuesto chico nuevo, Freddy (Jenkins), se proponen resolver el caso que los arrastra a una pesadilla escalofriante que amenaza con revelar todos sus secretos", reza la sinopsis.

Producción

Josh Appelbaum y Scott Rosenberg son los guionistas y showrunners, y también serán productores ejecutivos junto con André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson bajo su sello Midnight Radio. Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman serán productores ejecutivos a través de Berlanti Productions.

Toby Haynes será productor ejecutivo y director del primer episodio. Warner Bros. Television producirá la serie. Berlanti Productions tiene actualmente un acuerdo general con WBTV.