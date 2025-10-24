NFL reitera que Bad Bunny se presentará en el Super Bowl

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

MIAMI.- El comisionado de la NFL , Roger Goodell, ratificó la decisión de que Bad Bunny sea el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, en medio de las continuas críticas que la noticia ha suscitado.

Apple Music y la NFL informaron en septiembre que el artista puertorriqueño encabezaría el Super Bowl de 2026, lo que provocó que varias figuras conservadoras criticaran la decisión, dado que la superestrella de la música canta principalmente en español.

"Es una decisión muy bien pensada. No estoy seguro de que alguna vez hayamos seleccionado a un artista sin recibir críticas. Es bastante difícil hacerlo cuando literalmente hay cientos de millones de personas viéndolo... Confiamos en que será un gran espectáculo. Él entiende la plataforma en la que está, y creo que será un momento emocionante y de unidad", expresó Goodell.

Mientras tanto, artistas y colegas han salido en defensa del intérprete de Callaita. Shakira, quien se presentó con él durante su propio espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, defendió la decisión.

"Estoy muy orgullosa de que Bad Bunny, quien representa no solo la cultura latina, sino también la importancia y universalidad de la música en español a nivel mundial, pueda actuar en el escenario más grande del mundo. Es el momento perfecto para una actuación como esta. ¡Estoy deseando verla!", destacó la cantante colombiana.

"Absolutamente ridículo"

El presidente Donald Trump declaró durante una entrevista con NewsMax a principios de este mes que era "absolutamente ridículo" que Bad Bunny fuera el artista elegido, aunque aseguró no haber oído hablar del cantante.

"No sé quién es... No sé por qué lo hacen. Es una locura. Y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron para conseguir entretenimiento", dijo el presidente.

El exjefe de campaña de Trump, Corey Lewandowski, fue uno de los primeros en condenar públicamente la selección de Bad Bunny, llegando incluso a amenazar con la presencia de agentes de ICE en la final deportiva del próximo año.

"No hay ningún lugar donde se pueda ofrecer refugio a las personas que están en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los meteremos en un centro de detención y los deportaremos. Sepan que esta es una situación muy real bajo esta administración, lo cual es contrario a lo que solía ser", advirtió Lewandowski.

El Super Bowl es ahora la única aparición del cantante en Estados Unidos para 2026. Su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, programada de diciembre de 2025 a julio del próximo año, no tiene conciertos pautados en el país.

Bad Bunny declaró a la revista I-D que su miedo a las redadas de ICE jugó parte importante en la decisión de no llevar el tour a EEUU.