Nicole Kidman confiesa que se sintió protegida al filmar con Sandra Bullock

Mientras conversaba con Ariana Grande para la revista Interview, Kidman recordó lo positiva que fue su experiencia durante el rodaje de Hechizo de Amor 2

Las actrices Sandra Bullock y Nicole Kidman en una escena del filme de 1998 Practical Magic.

Las actrices Sandra Bullock y Nicole Kidman en una escena del filme de 1998 "Practical Magic".

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Llevando a la realidad su entrañable relación en Hechizo de Amor, Nicole Kidman cuenta cómo grabar la secuela de la recordada película de los 90 junto a Sandra Bullock la hizo sentir cuidada y apoyada mientras atravesaba un momento difícil.

Mientras conversaba con Ariana Grande para la revista Interview, Kidman recordó lo positiva que fue su experiencia durante el rodaje de Hechizo de Amor 2 en Londres gracias a un elenco estelar.

La actriz australiana terminó el rodaje pocas semanas antes de que se conociera la noticia de su separación de Keith Urban, su esposo durante 19 años.

Rodar la secuela, en la que Kidman y Sandra Bullock retoman sus papeles como las hermanas brujas Gillian y Sally Owens, fue una experiencia divertida, le contó Kidman a Grande para el artículo.

"Tuvimos un elenco increíble", recordó la ganadora del Oscar, nombrando a su coprotagonista, así como a las recién llegadas Joey King y Maisie Williams.

Explicó que no siempre se divierte filmando una película, ya que el proceso suele ser emocionalmente agotador; sin embargo, la situación fue diferente esta vez.

"Tengo una relación tan fuerte con todas esas mujeres, que me sentí protegida y querida. Fue una experiencia muy, muy segura", añadió.

Divorcio

Después de terminar el rodaje de la película durante el verano, Kidman anunció el final de este capítulo en Instagram, compartiendo lo que parecía ser un clip detrás de escena de ella y Bullock riendo y abrazándose.

Dos semanas después de que Kidman compartiera las imágenes, la revista People confirmó que la actriz y el cantante de country, Keith Urban, quienes se casaron en junio de 2006 y tienen dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, se habían separado.

"La hermana de Nicole ha sido un pilar fundamental, y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente. Ella no quería esto. Ha estado luchando por salvar el matrimonio", expresó la fuente.

