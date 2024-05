Nodal revela complicaciones durante el nacimiento de su hija

El intérprete dijo que durante el trabajo de parto, los latidos de Cazzu y de la bebé comenzaron a bajar debido a que el cordón umbilical salió antes que la pequeña.

"Iba como un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó, yo tenía la máquina de los latidos y empezó (a bajar los latidos)", recordó.

Impacto emocional

Nodal también expresó que en medio de la ansiedad que le generó aquel suceso, solo pedía a Dios que mantuviera a ambas con vida, pues de lo contrario él no resistiría. "Es el peor sentimiento en mi vida. Yo estaba: 'Dios por favor nunca te pido nada, no me hagas esto... este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola'", comentó mientras apuntaba a su cabeza.

En el avance publicado por la presentadora, el artista también abordó su sorpresa al convertirse en padre con 24 años.

"No me veía papá, pero tampoco era algo que estuviera esquivando", aseveró.

No obstante, considera que Cazzu, cuyo nombre de pila es Julieta Emilia Cazzuchelli, llegó en el momento indicado a su vida.

"Ella llegó en una etapa en la que estaba más tranquilo, solo tenía una vida más desordenada, no tenía dónde vivir y andaba como loquito de aquí para allá. Llegó en un buen momento, ella es una persona que admiro mucho, respeto mucho, un mujerón", manifestó.