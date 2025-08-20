miércoles 20  de  agosto 2025
MÚSICA

Noel Gallagher elogia a su hermano Liam en una entrevista tras regreso de Oasis

Oasis anunció su gira de reunificación en agosto de 2024, 15 años después de su dramática separación, en 2009

Esta combinación de imágenes creada el 27 de agosto de 2024 muestra al cantante británico Liam Gallagher (izquierda) y Noel Gallagher, de la banda de rock británico Oasis.

AFP/Fred Tanneau/ Tolga Akmen

LONDRES.- Noel, el mayor de los Gallagher, de la banda británica Oasis, que tras quince años de separación regresó en julio a los escenarios, elogió en una entrevista a su hermano Liam, del que dijo estar "orgulloso".

"Liam lo está haciendo increíble. Estoy orgulloso de él", dijo Noel, de 58 años, sobre su hermano, cinco más joven, en una entrevista emitida el martes por la noche en el canal de radio talkSport.

Oasis anunció su gira de reunificación en agosto de 2024, 15 años después de su dramática separación, en 2009, cuando Noel abandonó la banda tras una pelea antes del festival Rock en Seine, en París, diciendo que no podía seguir trabajando: "ni un día más con Liam".

"Supongo que cuando todo esto termine nos sentaremos a reflexionar, pero es genial estar de vuelta en la banda con Liam, había olvidado lo gracioso que es", añadió el mayor de los Gallagher.

Noel no ahorró alabanzas sobre su hermano, el cantante del grupo, en la entrevista.

"Yo no podría estar en el estadio como él, no va con mi naturaleza. Pero tengo que decir que lo miro y pienso que es formidable", afirmó.

"Ha sido algo increíble"

El grupo ya ha tocado en Cardiff, Mánchester, Londres y Edimburgo, pero la gira, llamada Oasis Live'25, que ahora entró en su etapa internacional, cuenta con 41 conciertos, que incluye ciudades como Los Ángeles, Tokio, Sídney, Ciudad de México, Sao Paulo, Santiago o Buenos Aires.

"Las armas se han silenciado", había dicho el grupo a finales de agosto de 2024, al anunciar la reunión de Oasis.

Respecto a la respuesta del público, Noel Gallagher afirmó en la entrevista estar "completamente asombrado".

"No puedo hablar por los demás, pero personalmente subestimé enormemente en lo que me estaba metiendo", señaló. "Ha sido algo increíble. Realmente algo increíble. Es difícil ponerlo en palabras".

El compositor y guitarrista de Oasis trató de describir los primeros minutos del primer concierto, en la ciudad galesa de Cardiff, el 4 de julio.

"Ya había tocado en estadios, pero no me importa reconocer que mis piernas se volvieron gelatina a mitad de la segunda canción", explicó.

La gira internacional comenzó el pasado fin de semana en Dublín, la capital de Irlanda.

FUENTE: AFP

