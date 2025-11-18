Lanzan moneda coleccionable que celebra legado de Freddie Mercury

Una fotografía de archivo tomada el 18 de septiembre de 1984 que muestra a la estrella de rock Freddie Mercury, cantante del grupo de rock Queen, durante un concierto en el Palais Omnisports de Paris Bercy (POPB).

MIAMI.- Una nueva moneda de colección rinde homenaje al cantante Freddie Mercury en el 40 aniversario de la actuación de Queen en el concierto Live Aid. Emitida por la Real Casa de la Moneda de Llantrisant, es la última incorporación a su serie Leyendas de la Música, que rinde homenaje a los cantantes y compositores más influyentes de Gran Bretaña .

El diseño muestra al artista en plena actuación, junto a su firma. El registro vocal de cuatro octavas del cantante está representado por un pentagrama que rodea la moneda, desde el bajo hasta el agudo, mientras que un brazalete con tachuelas grabado en el borde rinde tributo a su atuendo del legendario concierto benéfico.

Para celebrar el lanzamiento, la hermana de Mercury, Kashmira Bulsara, visitó la Real Casa de la Moneda para acuñar personalmente la primera pieza.

"Fue un momento de gran emoción y orgullo para mí. A Freddie le habría encantado verse homenajeado de esta manera y saber que su familia formó parte de este tributo (...) Refleja a la perfección su pasión y la alegría que transmitió a millones de personas con su música", expresó.

Como homenaje al legado filantrópico de Mercury, la Real Casa de la Moneda donará una edición especial en oro de la moneda al Mercury Phoenix Trust, la organización benéfica contra el SIDA fundada en su memoria.

La organización subastará esta pieza única en los próximos meses, continuando así la misión del cantante de apoyar a las personas afectadas por el VIH y el sida.

La leyenda de Freddie Mercury

Farrokh Bulsara, mundialmente conocido como Freddie Mercury, fue una de las figuras más influyentes de la historia de la música rock. Como vocalista principal y compositor de la legendaria banda británica Queen, Mercury trascendió el papel de simple cantante para convertirse en un verdadero showman y una leyenda del escenario.

Nacido en Zanzíbar, poseía un rango vocal extraordinario, capaz de abarcar cuatro octavas, lo que le permitió interpretar himnos tan diversos como la épica ópera rock Bohemian Rhapsody, la emotiva balada Somebody to Love y el himno We Will Rock You.

En 1991, Mercury murió a la edad de 45 años de una bronconeumonía, una complicación del SIDA.