viernes 24  de  octubre 2025
CINE

Nueva película de George Clooney para Netflix explora paso del tiempo

La película dirigida por Noah Baumbach, con un reparto que incluye a George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern, llega a la gran pantalla en noviembre

El actor George Clooney asiste al photocall de la película Wolfs presentada fuera de competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 1 de septiembre de 2024.

El actor George Clooney asiste al photocall de la película "Wolfs" presentada fuera de competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 1 de septiembre de 2024.

AFP/Alberto Pizzoli

HOLLYWOOD.- El actor estadunidense George Clooney está más inclinado a mirar hacia el futuro que al pasado, a diferencia de su personaje en Jay Kelly, el introspectivo drama dirigido por Noah Baumbach que llega a los cines en noviembre de la mano de Netflix.

"No estoy listo para mirar atrás y conformarme con lo que he hecho", dijo la superestrella este jueves en la premier de la cinta en el festival del American Film Institute (AFI), en Hollywood.

Lee además
Olga Tañón en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina. 
EN VIDEO

Olga Tañón, Elvis Crespo, Karina y Aleska Génesis en los Latin Billboard 2025
Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

Clooney dijo que, en cambio, disfruta mirar hacia adelante en su carrera.

Jay Kelly aborda la crisis emocional que sufre un reconocido actor, interpretado por Clooney, tras 30 años de carrera.

Obsesionado con fortalecer la relación con sus hijas, arrastra a su entregado representante y a su agente de prensa en un viaje a Europa. Estos dos papeles racaen en los hombros de Adam Sandler y Laura Dern, respectivamente.

Durante el trayecto, Jay reflexiona sobre la soledad, sus errores y sus aciertos y sobre el precio del éxito.

"Es sobre cada uno de nosotros y el sacrificio que haces cuando aceptas un trabajo allí, y no puedes estar junto a la gente que amas", dijo Clooney.

"El paso del tiempo"

El actor, sin embargo, que al igual que su personaje ha tenido una sólida carrera en la televisión y el cine que se expande por décadas, dijo sentirse afortunado de tener amigos y seres queridos alrededor. "Así que no me siento tan aislado como él está", dijo.

Adam Sandler destacó también como la cinta aborda el paso del tiempo.

"Ver a alguien pasar de ser una joven estrella del cine a un hombre que ha hecho esto por muchos años, y observar como envejece en cámara, es interesante de ver", dijo el actor de 59 años.

Sin embargo, el proyecto no lo dejó melancólico.

"No hay nada de mi trabajo pasado que mire atrás y piense 'ojalá lo hubiera hecho diferente'. Pero sí digo: 'el tiempo corre, asegurémonos de aprovecharlo todo'", comentó.

La cinta estará disponible en Netflix a partir del 5 de diciembre. El Festival AFI se celebra en Hollywood hasta el 26 de octubre.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Estos son los finalistas de los Latin Billboard 2025

Premios Platino presenta 12 categorías

Familia Real de España asiste a concierto con motivo de los Premios Princesa de Asturias

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un momento lleno de amor: Alexis y Lili junto a su pequeña Lía, celebrando su llegada al mundo.
FELICIDAD

Nace Lía, hija del periodista Alexis Boentes y su esposa Lili Egüe

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Comienza la cuenta regresiva: salario en Florida rumbo a 15 dólares la hora
ECONOMÍA

Florida estudia excepción al salario mínimo de $14 para ciertos trabajadores, ¿a quiénes afectaría?

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Visita de Paul Renner al Museo de la Brigada 2506. 
FLORIDA

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania