Nueva película de George Clooney para Netflix explora paso del tiempo

El actor George Clooney asiste al photocall de la película "Wolfs" presentada fuera de competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 1 de septiembre de 2024.

HOLLYWOOD.- El actor estadunidense George Clooney está más inclinado a mirar hacia el futuro que al pasado, a diferencia de su personaje en Jay Kelly, el introspectivo drama dirigido por Noah Baumbach que llega a los cines en noviembre de la mano de Netflix .

"No estoy listo para mirar atrás y conformarme con lo que he hecho", dijo la superestrella este jueves en la premier de la cinta en el festival del American Film Institute (AFI), en Hollywood.

PREMIOS Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

EN VIDEO Olga Tañón, Elvis Crespo, Karina y Aleska Génesis en los Latin Billboard 2025

Clooney dijo que, en cambio, disfruta mirar hacia adelante en su carrera.

Jay Kelly aborda la crisis emocional que sufre un reconocido actor, interpretado por Clooney, tras 30 años de carrera.

Obsesionado con fortalecer la relación con sus hijas, arrastra a su entregado representante y a su agente de prensa en un viaje a Europa. Estos dos papeles racaen en los hombros de Adam Sandler y Laura Dern, respectivamente.

Durante el trayecto, Jay reflexiona sobre la soledad, sus errores y sus aciertos y sobre el precio del éxito.

"Es sobre cada uno de nosotros y el sacrificio que haces cuando aceptas un trabajo allí, y no puedes estar junto a la gente que amas", dijo Clooney.

"El paso del tiempo"

El actor, sin embargo, que al igual que su personaje ha tenido una sólida carrera en la televisión y el cine que se expande por décadas, dijo sentirse afortunado de tener amigos y seres queridos alrededor. "Así que no me siento tan aislado como él está", dijo.

Adam Sandler destacó también como la cinta aborda el paso del tiempo.

"Ver a alguien pasar de ser una joven estrella del cine a un hombre que ha hecho esto por muchos años, y observar como envejece en cámara, es interesante de ver", dijo el actor de 59 años.

Sin embargo, el proyecto no lo dejó melancólico.

"No hay nada de mi trabajo pasado que mire atrás y piense 'ojalá lo hubiera hecho diferente'. Pero sí digo: 'el tiempo corre, asegurémonos de aprovecharlo todo'", comentó.

La cinta estará disponible en Netflix a partir del 5 de diciembre. El Festival AFI se celebra en Hollywood hasta el 26 de octubre.

FUENTE: AFP