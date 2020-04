Nueva York invita a visitarla a través del cine en casa

Lea aquí algunas recomendaciones de películas y series de televisión en las que Nueva York, sus rascacielos y su agitado estilo de vida han servido de telón de fondo:

Para los amantes de las comedias

Friends

Aunque la comedia Friends se filmó principalmente en un estudio, el apartamento de West Village donde viven y pasan el rato Rachel, Monica, Joey, Phoebe, Ross y Chandler, es un edificio real en la esquina de las calles Bedford y Grove. Hoy en día, al pie de la calle se encuentra The Little Owl, un restaurante mediterráneo en el mismo espacio del café Central Perk donde trabaja Rachel, y Phoebe realiza el famoso “Smelly Cat”. Además, el vecindario alberga varios teatros Off-Broadway muy conocidos, incluido el Lucille Lortel Theatre, donde el aspirante a actor, Joey, se presenta en las primeras temporadas del programa.

How I Met Your Mother

Durante las nueve temporadas que Ted está en la búsqueda de su esposa, se incluyen locaciones en innumerables destinos icónicos de la ciudad de Nueva York. En el ‘21’ Club Marshall encuentra lo que él declara ser la mejor hamburguesa de Nueva York; Ted, sin darse cuenta, conoce a la que sería su esposa en el campus de Columbia University; y los amigos pasan interminables momentos en lugares de renombre mundial, como el American Museum of Natural History y elEmpire State Building. Además, el bar favorito del grupo, MacLaren’s, fue inspirado en McGee’s, un bar en el centro de Manhattan.

The Last O.G.

Protagonizada por Tracy Morgan y Tiffany Haddish, esta comedia gira alrededor de la reinserción de un nativo de Brooklyn en la comunidad donde él creció después de cumplir 15 años en prisión. Filmada principalmente en Carroll Gardens, Brooklyn, la comedia (que estrenó su más reciente temporada el 7 de abril), muestra todo el condado, que incluyen Prospect Park, Sheepshead Bay y Williamsburg.

The Marvelous Mrs. Maisel

La historia sobre la incursión de Miriam "Midge" Maisel en la industria de la comedia, dominada principalmente por los hombres, ofrece a los espectadores un mirada al Manhattan de los años cincuenta. La Sra. Maisel vive en el Upper West Side de Manhattan, mientras que su búsqueda por una carrera en la comedia la lleva a clubes icónicos en West Village, como the Gaslight y Village Vanguard, donde observa la actuación de su nueva amiga e ícono de la comedia Lenny Bruce. En la temporada más reciente, los espectadores se familiarizan con otro condado, en vista de que los suegros de Midge se mudan a Forest Hills, Queens.

30 Rock

La icónica ubicación del estudio donde Liz Lemon, Jack Donaghy, Jenna Maroney y Kenneth Parcell hacen el sketch de comedia TGS with Tracy Jordan, es la sede real de NBC Studios. Cuando la ciudad de Nueva York vuelva a dar la bienvenida a los visitantes, The Tour at NBC Studios ofrecerá un recorrido detrás de escena en 30 Rockefeller Plaza, que incluye Saturday Night Live, la inspiración de Tina Fey para crear la famosa comedia.

Seinfeld

Al contrario de las experiencias de Jerry y sus amigos en el programa, en The Original Soupman, ubicado en West 55th Street en Midtown, nadie le grita a los clientes: "¡No hay sopa para ti!". Mientras tanto, en el restaurante Tom’s Restaurant (Monk’s Diner) de Morningside Heights, se sabía que el elenco disfrutaba del banquete de excelente comida casera y el café de 75 centavos que esperaban con ansias. Finalmente, Kramer declaró que los hot dogs de Gray’s Papaya eran "mejores que el filet mignon".

Para los románticos empedernidos

Marriage Story

La historia de la disolución del matrimonio de Charlie y Nicole se desarrolla entre Nueva York y Los Angeles, con escenas en NYC, incluyendo en el apartamento de la pareja en Park Slope, Brooklyn, y la compañía de teatro en Manhattan, donde ambos trabajan. Parte importante de la trama transcurre en Flatiron District, Times Square y West Village.

When Harry Met Sally

Desde su lanzamiento hace 30 años, los fans que visitado la ciudad de Nueva York han "comido lo que Sally ha comido" en Katz’s Delicatessen on the LES, han ido en citas dobles al Café Luxembourg on the UWS, y han disfrutado del paisaje del Parque Washington Square (Washington Square Park’s scenery), donde Sally le dijo a Harry "que tengas una buena vida", al comienzo de la película.

You’ve Got Mail

Algunos lugares emblemáticos retratados en este inolvidable romance de los años 90, son el Café Lalo en el Upper West Side, "El café más famoso de la ciudad"; Zabar’s, el mercado de alimentos de especialidad culinaria, donde Joe ayuda a Kathleen en el Día de Acción de Gracias; y el 91st Street Garden en Riverside Park, donde se desarrolla el final.

Para viajes entre amigas

Sex and the City

A menudo se ha dicho que la ciudad de Nueva York es el quinto personaje principal de la serie, además de Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha. Algunos momentos inolvidables a lo largo de seis temporadas transcurren entre las terapia de compras en las boutiques de Greenwich Village y los grandes almacenes de Madison Avenue. Las chicas también pasan por el Magnolia Bakery, viajan en el ferry de Staten Island y viven momentos románticos en el Brooklyn Bridge. El estadio de los Yankees es mostrado cuando una de ellas atrapa una pelota en plena cita amorosa en un juego del afamado equipo de béisbol.

Gossip Girl

En el Upper East Side de Manhattan, Blair y su acompañante celebraron famosos almuerzos en los escalones de The Met Fifth Avenue antes de dirigirse hacia las escuelas de Constance Billard y St. Jude, filmadas en el Museum of the City of New York. Mientras tanto, las escenas en la casa de Chuck Bass y la familia Van der Woodsen fueron filmadas en el Lotte New York Palace, un hotel de cinco estrellas situado a solo cinco cuadras al norte de Grand Central Terminal, donde Serena hace su dramática entrada al espectáculo en la primera temporada.

Girls

La historia comienza en el Murals on 54 restaurant en Manhattan, cuando sus padres le dicen al personaje principal, Hannah, que ya no la apoyarán financieramente. A medida que se desarrolla la serie, Hannah y sus amigas, Marnie, Jessa y Shoshanna, viven la experiencia de sus tempranos 20 años en Greenpoint, Brooklyn. Con frecuencia se reúnen para disfrutar del café con leche en Café Grumpy, la cual es una verdadera cafetería gerenciada ficticiamente por Ray en la serie.

Para los fanáticos de los superhéroes

The Avengers

La famosa batalla de Nueva York de la película incluyó escenas en toda la ciudad, donde la mayor parte de la acción se desarrolló en el centro de Manhattan. El Capitán América, Iron Man, Thor, Black Widow y Hawkeye se encontraron por primera vez con los atacantes alienígenas frente a Grand Central Terminal, a pocas cuadras de la Torre Stark (ubicada en el antiguo Edificio Condé Nast). Al final, Hulk derrota a Loki frente al histórico edificio de Chrysler (Chrysler Building), con Manhattan aún en pie, antes de que Thor lo lleve de regreso a Asgard desde la terraza Bethesda de Central Park (Central Park’s).

Batman

El héroe enmascarado que popularizó el apodo "Gotham" de la ciudad de Nueva York, ha sido retratado en áreas de toda la ciudad durante más de 80 años. Con Wayne Enterprises teniendo como sede One Liberty Plaza, a una cuadra del World Trade Center en el Bajo Manhattan, Batman derrota a Bane en la escena de lucha final de la trilogía de Dark Knight, en los escalones de la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange); también vale destacar la importante presencia en la película de los puentes Queensboro, Brooklyn y Williamsburg.

Spider-Man

Proveniente de Queens, El Hombre Araña ha llevado a cabo rescates desgarradores en toda la ciudad de Nueva York a lo largo de las décadas. En la película del Hombre Araña del 2002, Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire, salva a su gran amor, Mary Jane, del Duende Verde en Times Square, antes de derrotar al villano en Roosevelt Island. Otras peleas se desarrollan en las alturas del Empire State Building, en la Statue of Liberty yen Ellis Island.

Para los que prefieren el suspenso

Ghostbusters

Además de la estación de bomberos en funcionamiento Hook & Ladder Company 8 (sede de Ghostbusters), Spook Central (55 Central Park West) y The New York Public Library – Stephen A. Schwarzman Building son algunos de los lugares de la ciudad que tuvieron papeles principales en la película de 1984. Al reabrir al público, Ghostbusters Experience at Madame Tussauds New York en Times Square, invitará a los visitantes a recrear la película del 2016 y luchar contra los fantasmas a través de la realidad virtual.

Men in Black

Los agentes K y J luchan contra los extraterrestres en los cinco distritos en esta trilogía llena de acción. En dos escenas memorables, el agente J persigue y captura al primer alienígena que se encuentra en el trabajo en el Guggenheim Museum, en el Upper East Side, y luego logran salvar la galaxia en Corona Park de Flushing Meadows, Queens, después de frustrar el despegue de la nave espacial oculta encima del sitio histórico de la Feria Mundial de 1964.

Ocean’s 8

Además de un asalto dirigido a la Gala del Costume Institute (the Costume Institute Gala) en The Met, cuya exhibición About Time: Fashion and Duration, que se ha programado para debutar el 29 de octubre, los principales hitos de la ciudad de Nueva York y los vecindarios menos conocidos se presentan en la última entrega de la franquicia de Ocean. El TWA Flight Center en el Aeropuerto JFK, ahora sede del nuevo TWA Hotel, alberga el desfile de modas donde Debbie Ocean y la tripulación reclutan a un importante compañero del equipo; también se destaca la mansión Cartier (the Cartier Mansion) donde se guarda el collar que buscan; y un loft en Bushwick, Brooklyn, que representa el cuartel general del equipo.

Para toda la familia

Home Alone 2

Aunque Kevin no quiso visitar la ciudad de Nueva York, logró experimentar algunas de las mejores atracciones del centro de Manhattan, durante su permanencia. Mientras frustraba con éxito el plan de los bandidos de robar el cofre de juguetes de Duncan (basado en FAO Schwarz), Kevin también disfrutó de todas las comodidades ofrecidas en The Plaza Hotel, vio un espectáculo en el Carnegie Hall desde un asiento VIP, alimentó a las palomas en Central Park, y finalmente logra reencontrarse con su familia cerca del árbol de Navidad del Rockefeller Center (Rockefeller Center Christmas Tree).

School of Rock

El maestro sustituto impostor, Dewey Finn, y sus alumnos organizaron un espectáculo para su "examen final" en una batalla de Bandas dentro del Teatro St. George (St. George Theatre) de Staten Island. Durante los preparativos de esta actuación legendaria, la clase, practica todo el año en la Escuela Horace Green Prep, cuya fimación se realiza en el Wagner College del condado.

Night at the Museum

Si bien el Museo Americano de Historia Natural (American Museum of Natural History), en el Upper West Side se encuentra actualmente cerrado, aún se pueden ver muchas de sus exhibiciones cobrar vida, mientras que el guardia nocturno Larry Daley, las protege de los ladrones. Cuando el museo vuelva a abrir al público, los visitantes podrán disfrutar de uno de los personajes más destacados, Rexy, en una exposición individual temporal (actualmente programada para agosto), que incluye fósiles, experiencias de realidad virtual y modelos de T.rex de tamaño real, y así explorar este famoso depredador con mayor profundidad que nunca.

Para planificar un viaje a futuro inspirado en estas recomendaciones de la pantalla grande, visita nycgo.com.

On Location Tours harán realidad la exploración de lugares de TV y películas, una vez viajar a la ciudad de Nueva York sea nuevamente posible.

Para disfrutar del contenido visual correspondiente a esta última iniciativa, visita la biblioteca de imágenes de la ciudad de Nueva York a través de este enlace: imagery library.