MADRID.- Nueve de las diez series europeas más vistas a nivel global son españolas, según el informe 'The European Media Industry Outlook 2025', elaborado por la Comisión Europea, para analizar la evolución, los desafíos y las oportunidades del ecosistema mediático europeo durante el periodo 2023-2025.

Así lo destaca el Ministerio de Transformación Digital y Función Publica, que indica que, entre otros hitos, el documento apunta que 'La Sociedad de la Nieve', dirigida y escrita por J. A. Bayona, fue la película más vista en plataformas de 'streaming' a nivel mundial en 2024.

El informe revela también que mientras el consumo de las series no españolas cayó del 11% al 6%, las producciones españolas incrementaron 3 puntos su cuota de visionado hasta el 9%; y, junto a Irlanda, son las únicas que superan su presencia en catálogos europeos.

Los datos de este estudio son abordados en el preestreno de la película 'Siempre es invierno' de David Trueba, en Cinema Galeries de Bruselas, organizado por el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), en colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y Atresmedia Cine.

En el acto, participan la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz; la subsecretaria de Cultura, Carmen Páez; el director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Ignasi Camós; y Jaime Ortiz Artiñano, director general de Atresmedia Cine.

El audiovisual como sector de progreso

En su intervención, María González Veracruz ha afirmado que "el Plan Spain Audiovisual Hub es el resultado de un Gobierno que cree en el audiovisual como un sector de progreso, como una pieza clave para un país más próspero, igualitario y sostenible".

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial pone el foco en el efecto del Plan sobre el empleo del sector. Según los datos del Gobierno, la industria ha crecido un 107% desde el primer trimestre de 2020, con una cuota de participación de mujeres del 46,5% en la dirección o el guion en 2024, y un del 69,37% la producción de largometrajes.

"Creemos que el modelo español que hemos construido a lo largo de los últimos años es una historia de éxito. Combina profesionales de gran talento y creatividad, con producciones de calidad y un fuerte compromiso del Gobierno con la cultura", dice Carmen Páez, subsecretaria de Cultura.

En este sentido, Páez añade que "todo esto ha dado como resultado una industria audiovisual y cinematográfica de vanguardia". "El sector audiovisual y cinematográfico español se caracteriza por su diversidad, inclusión e innovación", subraya.

Identidad, memoria y futuro

Por su parte, el director general de ICAA, Ignasi Camós, ha señalado que "hoy, más que nunca, es hora de seguir apoyando el cine español". "Porque no se trata solo de cultura o arte, sino de identidad, memoria y el futuro que queremos construir todos juntos", asegura.

En su opinión, "goza de un prestigio y reconocimiento internacional que se ha ganado a pulso y que lo sitúa en una posición excelente gracias a los creadores, productores y a la fortaleza de una industria audiovisual cada vez más sólida". "Hoy tenemos un excelente ejemplo la película que se proyecta: 'Siempre es invierno', hecha por uno de nuestros mejores directores, David Trueba, y en coproducción con Bélgica", afirma.

Para el director general de Atresmedia Cine, Jaime Ortiz de Artiñano, 'Siempre es invierno' "representa la esencia" de lo que son, "una compañía que cree en el poder de las historias y en la fuerza de la colaboración". "Apostamos por un audiovisual que genere valor económico, cultural y social para España y para Europa".

FUENTE: Europa Press