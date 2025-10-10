viernes 10  de  octubre 2025
Nuevo salón VIP de la British en aeropuerto de Miami

Diseñado para acoger a viajeros premium, es el segundo salón más grande de la British Airways en el mundo, solo superado por el de Londres Heathrow Terminal 5

British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
Avión de la aerolínea British Airways.

Pixabay
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
British Airways, MIA.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI. - La aerolínea British Airways cuenta ahora con su salón VIP en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). Un extraordinario lounge de 13.000 pies cuadrados que puede acoger hasta 250 pasajeros como parte de un proyecto de renovación de la empresa aérea británica de 9.000 millones de dólares.

De hecho, este espacio diseñado para acoger a viajeros de las clases First y Business, así como clientes “silver” del British Airways Club y “sapphire” de OneWorld, es el segundo salón más grande de la British en el mundo, solo superado por el de Londres Heathrow Terminal 5.

“Estamos encantados de presentar es nuevo concepto de sala VIP en Miami. Este espacio único se ha creado pensando en los clientes y representa el siguiente paso en nuestro exhaustivo plan de transformación de salas VIP”, señaló Calum Laming, director de Atención al Cliente de British Airways, durante la apertura del local.

La nueva sala está localizada en el segundo nivel de lo que muchos conocemos como el satélite del Pasillo E, donde los pasajeros de British Airways abordan los aviones, y su entrada está dada por sendas escaleras eléctricas que crean la sensación de un pedestal.

“Llevamos más de 105 años operando como aerolínea y estamos muy orgullosos de ser la aerolínea de bandera del Reino Unido”, resaltó el director ejecutivo.

“Espero que puedan apreciar nuestra esencia británica. Pero también espero que puedan sentir Miami”, subrayó.

Por favor, vea el resumen en video que adjuntamos aquí.

En efecto, el diseño denota una atractiva fusión de identidad británica con ciertas alusiones al ambiente que distingue a Miami: espacios acogedores, incluso intuitivos y relajantes.

Significada por la elegancia, la puerta de acceso está presidida por un letrero situado en el suelo que obliga a mirar arriba para leerlo reflejado en un espejo: London Calling, que es lo mismo que decir Londres al habla, una mera anticipación de lo que verá en el nuevo salón.

Este lugar está diseñado para impresionar. A medida que camina, primero por el pasillo central y después por los laterales, va descubriendo espacios con múltiples ocupaciones y un espacioso ventanal que no solo permite ver el paso de los aviones, sino que aumenta la sensación del espacio.

“Desde aquí podemos ver el A380 de British. Volamos uno al día, pero a finales de octubre serán dos”, anunció Laming entre aplausos.

A primera vista, sobresale el equilibrio de colores que van desde el negro y el marrón hasta el blanco y el rojo, que resaltan la elegancia elemental del entorno.

También hay muestras de futurismo: un atractivo pasillo transversal iluminado, que funciona como arcada, y espejos en el techo a media luz que adicionan confort al lugar.

“Es una sala VIP preciosa y British Airways sin duda nos está elevando el estatus. Queremos agradecerles por esta increíble sala VIP y por el excelente trabajo que están realizando”, señaló Jimmy Morales, director de Operaciones de MIA.

Aquí el pasajero encuentra duchas, mesas de trabajo y disfruta de una amplia gama de refrigerios, bebidas y comestibles.

Mención especial merece el bar, muy bien situado y surtido de bebidas, donde un barman prepara cócteles.

Además, para los pasajeros Primera Clase el nuevo salón VIP cuenta con el espacio interior aún más exclusivo comedor Concorde, donde ofrecen un servicio más personalizado y una variedad de platos y bebidas como champán y vino espumoso inglés.

