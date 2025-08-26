Revelan mensajes que exponen campaña contra Blake Lively en caso judicial con Justin Baldoni

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

MIAMI.- Nuevas revelaciones en el caso judicial entre la actriz Blake Lively y el director Justin Baldoni han sacudido a la industria del entretenimiento. Un juez federal ordenó desclasificar más de 60 mensajes de texto y correos electrónicos que exponen estrategias internas para controlar la narrativa pública en torno al escándalo que envuelve a la película It Ends With Us.

‎Entre los documentos revelados, destaca un plan detallado de mitigación digital y remediación social, presentado por el equipo de relaciones públicas de Baldoni en agosto de 2024.

El proyecto tenía un costo estimado de $30,000 al mes y proponía tácticas como ‎crear cuentas anónimas en redes sociales y foros como Reddit; manipular los resultados de búsqueda para desplazar información negativa; y generar interacciones estratégicas con fans para desviar la atención mediática. Esto con el objetivo de influir en la conversación pública sin dejar huella.

Ola de comentarios

‎Los mensajes también reflejan preocupación por una ola de comentarios negativos hacia Lively que, según los implicados, surgió de forma orgánica. Sin embargo, los documentos sugieren un intento deliberado de amplificar esa percepción para proteger la imagen del director.

‎Este escándalo estalla en medio de una batalla legal en la que Blake Lively acusa a Justin Baldoni de acoso sexual y represalias profesionales durante la producción del filme.

Baldoni ha negado todas las acusaciones, aunque ha sufrido varios reveses judiciales. Su demanda por difamación contra Lively y su equipo, por $400 millones, fue desestimada en junio, al igual que una querella contra The New York Times.

‎Ambas partes deberán comparecer ante el tribunal en marzo de 2026, cuando comience el juicio principal. La opinión pública, por su parte, ya ha tomado nota del oscuro funcionamiento tras bastidores de una de las producciones más esperadas del año.