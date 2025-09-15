lunes 15  de  septiembre 2025
Sofía Vergara se ausenta en los Emmy por emergencia médica

Vergara no solo asistiría como invitada a la gala, también tenía previsto ser una de las presentadoras de la noche

Sofía Vergara posa en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair por los premios Oscar.

Sofía Vergara posa en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair por los premios Oscar.

AFP/ Michael Tran
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Una alergia obligó a Sofía Vergara a cambiar sus planes del domingo en la noche. La ausencia de la actriz y modelo colombiana no pasó desapercibida en la77ª edición de los Emmy; sin embargo, horas más tarde ella misma reveló la razón por la que no llegó a la gala.

A través de una publicación en Instagram, la intérprete de Gloria en Moderm Family expuso que previo a emprender el camino hacia el Teatro Peacock en Los Ángeles, experimentó una reacción alérgica que la hizo desviarse al hospital.

"No llegué a los Emmy, pero llegué a urgencias ¡Perdón, tuve que cancelar! ¡La alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!", reza el texto que acompaña tres fotografías de la colombiana durante su altercado de salud.

En las imágenes se puede apreciar que Vergara sufrió una reacción alérgica ocular, la cual le causó hinchazón en el ojo izquierdo. También publicó una fotografía de ella en una camilla y un video en el que se le ve sumergiendo la cara en agua para aliviar la inflamación.

Vergara no solo asistiría como invitada a la gala, también estaba previsto que fuera una de las presentadoras de la noche.

Sin Eric Dane

Otro gran ausente en la velada fue Eric Dane, de Grey's Anatomy y Euphoria. El actor también sería parte del grupo de celebridades que entregan premios, pero finalmente no asistió.

Aunque no se ha revelado la causa por la que no acudió a la premiación, se cree que está vinculada a su salud, puesto que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En su ausencia, Jesse Williams, compañero de Dane en el drama médico, fue quien presentó y entregó el premio a la mejor dirección destacada en una serie dramática. Fue Adam Randall el galardonado en la categoría por su trabajo en Slow Horses, venciendo a Severance, The Pitt, Andor y The White Lotus.

