Obra maestra de Eddie Palmieri "Vámonos Pa'l Monte" regresa en formato vinilo

Agotado por años, el álbum regresa a su formato original el 20 de marzo, masterizado de forma totalmente análoga (AAA) a partir de las cintas originales

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música FiestA.

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música Fiest'A.

MIAMI.- Craft Latino le rinde homenaje al legendario, y recientemente fallecido, director de banda y pianista Eddie Palmieri a través de la reedición de su obra maestra de 1971, Vámonos pa’l monte. Agotado por años, el álbum regresa a su formato original el 20 de marzo, masterizado de forma totalmente análoga (AAA) a partir de las cintas originales.

Considerada una pieza fundamental tanto del jazz latino como de la salsa, el álbum incluye temas clásicos como Revolt/La libertad lógico, Comparsa de los locos y Vámonos pa’l monte, que son ejecutados por una alineación de estrellas que incluye a Charlie Palmieri, Nicky Marrero, Ronnie Cuber y Alfredo “Chocolate” Armenteros.

El álbum está prensado en vinilo de 180 gramos y viene empaquetado en una réplica de la funda original de Tico Records. Los fans de Palmieri también podrán encontrar una edición limitada en vinilo color Barro & Humo (Clay & Smoke).

También estará disponible el proyecto remasterizado en formato digital, tanto en calidad estándar como en audio HD, en plataformas de música digital.

Título fundamental de la salsa progresiva (subgénero cuya configuración Palmieri ayudó a definir) Vámonos pa’l monte sigue siendo la joya de la corona de su catálogo.

El álbum muestra a Palmieri entrelazando una amplia gama de estilos musicales, desde jazz latino y fusión funk hasta salsa, descarga, boogaloo, charanga y guaguancó. Sus arreglos únicos utilizan la instrumentación para subrayar los mensajes sociopolíticos de sus canciones, especialmente en el tema de apertura e himno a la libertad Revolt / Libertad lógico.

Otros momentos destacados incluyen la festiva Comparsa de los locos en la que Palmieri se inspira en las comparsas del carnaval cubano. La hipnótica Vámonos pa’l monte, de siete minutos de duración, que incluye una conversación épica de teclados entre los hermanos Palmieri, invita a los latinos de la ciudad a sumarse a una fiesta en las montañas rurales.

Hoy, Vámonos pa’l monte sigue siendo uno de los álbumes más respetados de la música latina, celebrado durante años por su fusión estilística, su extraordinaria musicalidad y su alto nivel de producción.

Leyenda de la música

Eddie Palmieri fue ganador de múltiples premios Grammy y una figura musical legendaria. Nacido en la ciudad de Nueva York de padres puertorriqueños, Palmieri creció en una familia musical que incluía a su hermano mayor, el reconocido pianista y director de orquesta Charlie Palmieri.

Tras foguearse como músico acompañante en la popular orquesta de Tito Rodríguez, Palmieri formó su propia agrupación, Conjunto La Perfecta. Durante los siguientes nueve años, La Perfecta consolidó el “Sonido Palmieri”, con una marcada orientación hacia el jazz, y lanzó una serie de discos exitosos.

Palmieri, quien falleció en agosto de 2025, dejó un legado imponente que incluye más de 40 álbumes, con el New York Times nombrándolo “uno de los grandes genios musicales del siglo XX".

