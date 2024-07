Olivia Munn habla sobre su amistad con Shannen Doherty

"Estoy absolutamente desconsolado por el fallecimiento de Shannen Doherty. Cuando me diagnosticaron cáncer de mama por primera vez recordé cómo ella valientemente dejó al mundo entrar en su viaje y me acerqué a ella. Nos hicimos amigas instantáneamente, lo que honestamente no podía comprender a veces porque verla en Beverly Hills, 90210 lo era todo para mí cuando tenía 10 años", explicó Munn.