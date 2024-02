Omar Vizquel exhibe su obra "Del diamante al lienzo"

"EL arte se convierte en una obsesión, te agarra y no te deja escapar", indicó Vizquel para iniciar la presentación de su galería, más de dos decenas de cuatros en los que plasmó sus últimos 10 años de vida.

"Quería compartir algunas de las cosas que vengo haciendo en estos años, que yo sé que la gente lo disfruta".

"Esta obra de béisbol la traté de hacer cronológicamente, viendo desde el año 2012, que fue mi retiro. Cada obra ha ido evolucionando y se veía una cosa diferente. Después pasaron momentos más oscuros, vino el caos en el terreno, vinieron más problemas, vino la evolución, el guante que tenía desde chiquito, que lo reparaba a cada ratito, la controversia del receptor, luego el renacimiento del amor. Y al final la carta del King, el rey de la partida que simboliza todo lo que ha pasado durante los últimos 10 años. Hoy en día me siento renacido, rejuvenecido y me siento con fuerza de hacer cualquier cosa, gracias a mi compañera Mónica (su actual pareja) que me sacó de ese hueco, también fue la productora general de la obra", explicó sobre sus cuadros.

Las obras del expelotero, con 24 años de experiencia en las Grandes Ligas, estarán a la venta y el 10% del dinero, según comentó para DIARIO LAS AMÉRICAS, será destinado a una fundación benéfica.

Por ahora su obra solo será exhibida en Miami, aunque estudian la posibilidad de llevar a otras ciudades como Cleveland -donde vivió sus mejores años como beisbolista- o San Francisco, ciudad en la que ya ha hecho otras exposiciones.

"Me han preguntado si la voy a llevar para Venezuela. Pero eso ya es más complicado, es internacional. Tengo algunos contactos que dicen que pueden llevar la obra para allá, de verdad me encantaría que los venezolanos tuvieran la oportunidad de ver la obra", concluyó.