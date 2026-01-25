Orchestra Miami presenta "Cuba, Mi Amor"

MIAMI.- Orchestra Miami rinde tributo a los grandes maestros de la canción cubana, Ernesto Lecuona, Gonzalo Roig y otros, en una celebración de la pasión, el lirismo y la belleza imperecedera del patrimonio musical con el concierto Cuba, Mi Amor .

La soprano Eglise Gutiérrez y el Conjunto de Cuerdas de la Orchestra Miami serán parte del programa inolvidable que busca enaltecer los clásicos cubanos entrañables. El concierto estará dirigido por la fundadora y directora artística Elaine Rinaldi.

FLORIDA Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema

La Orchestra Miami ha acercado la música clásica a miles de personas a través de su aclamada Serie Gratuita de Conciertos al Aire Libre y ha introducido la música clásica a más de 35.000 estudiantes mediante colaboraciones con las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, incluyendo el Programa Pasaporte Cultural, presentaciones en las escuelas y los conciertos Link Up del Carnegie Hall.

Eglise Gutiérrez

Una de las intérpretes más destacadas de la canción cubana de su generación, Eglise Gutiérrez plasma su extraordinario talento en obras como Siboney, La salida de María la O, Mi vida eres tú, Tú Habanera, Corazón y muchas más.

Originaria de Cuba, estudió canto en Miami con Manny Pérez y en la Academia de Artes Vocales de Filadelfia. Entre sus galardones se incluyen premios del Concurso Internacional de Canto Mirjam Helin, el Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé y el Premio Marian Anderson para Artistas Clásicos Emergentes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Orchestra Miami (@orchmiami)

Gutiérrez se ha presentado en los escenarios más prestigiosos como la Royal Opera House de Londres, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Carnegie Hall de Berlín, Roma, Zúrich, Bruselas, el Bellas Artes de la Ciudad de México, Tel Aviv, Hamburgo, Atenas, la Ópera de Santa Fe, la Ópera de Seattle, la Gran Ópera de Florida y la Ópera de Conciertos de Washington. Su repertorio operístico incluye dar vida a Lucia (Lucia di Lammermoor), Gilda (Rigoletto), Violetta (La Traviata), Amina (La Sonnambula), Lakmé y los papeles principales en Maria di Rohan y Linda di Chamounix.

Concierto

Cuba, Mi Amor será presentado únicamente el domingo 1 de febrero a las 6:00 p.m. en Pinecrest Gardens, ubicado en 11000 SW 577 Avenue, Pinecrest, FL 33156.

Los precios de las entradas oscilan desde los 20 dólares hasta los 50, y quienes deseen asistir puedes reservar sus entradas en la web www.orchestramiami.org o llamando al (305) 274-2103.

La función tiene una duración de una hora y media, sin intermedio. El estacionamiento es gratuito.

Cuba, Mi Amor cuenta con el apoyo de Artes Miami y forma parte de la Temporada Clásica Pinecreat de Orchestra Miami. El próximo concierto de la temporada clásica de Pinecrest es Beethoven en el Banyan Bowl el 22 de marzo y Poesía en la Música el 19 de abril.

La Serie Clásica de Pinecrest está patrocinada en parte por First Bank Miami, el Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, American Airlines y la Fundación Kirk.