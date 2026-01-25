domingo 25  de  enero 2026
MÚSICA

Orchestra Miami presenta "Cuba, Mi Amor"

El concierto Cuba, Mi Amor será presentado únicamente el domingo 1 de febrero a las 6:00 p.m. en Pinecrest Gardens

Flyer del concierto Cuba, Mi Amor.&nbsp;

Flyer del concierto Cuba, Mi Amor. 

Captura de pantalla/Instagram/@orchmiami
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Orchestra Miami rinde tributo a los grandes maestros de la canción cubana, Ernesto Lecuona, Gonzalo Roig y otros, en una celebración de la pasión, el lirismo y la belleza imperecedera del patrimonio musical con el concierto Cuba, Mi Amor.

La soprano Eglise Gutiérrez y el Conjunto de Cuerdas de la Orchestra Miami serán parte del programa inolvidable que busca enaltecer los clásicos cubanos entrañables. El concierto estará dirigido por la fundadora y directora artística Elaine Rinaldi.

Lee además
La factura de impuestos a la propiedad descompone el presupuesto familiar cada año.
FLORIDA

Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema
El padre Castor José, sacerdote camagüeyano, y una de las voces más contestarias dentro de Cuba.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Sacerdote Castor José: "En Cuba no tenemos paz, aunque no haya balas"

La Orchestra Miami ha acercado la música clásica a miles de personas a través de su aclamada Serie Gratuita de Conciertos al Aire Libre y ha introducido la música clásica a más de 35.000 estudiantes mediante colaboraciones con las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, incluyendo el Programa Pasaporte Cultural, presentaciones en las escuelas y los conciertos Link Up del Carnegie Hall.

Eglise Gutiérrez

Una de las intérpretes más destacadas de la canción cubana de su generación, Eglise Gutiérrez plasma su extraordinario talento en obras como Siboney, La salida de María la O, Mi vida eres tú, Tú Habanera, Corazón y muchas más.

Originaria de Cuba, estudió canto en Miami con Manny Pérez y en la Academia de Artes Vocales de Filadelfia. Entre sus galardones se incluyen premios del Concurso Internacional de Canto Mirjam Helin, el Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé y el Premio Marian Anderson para Artistas Clásicos Emergentes.

Embed

Gutiérrez se ha presentado en los escenarios más prestigiosos como la Royal Opera House de Londres, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Carnegie Hall de Berlín, Roma, Zúrich, Bruselas, el Bellas Artes de la Ciudad de México, Tel Aviv, Hamburgo, Atenas, la Ópera de Santa Fe, la Ópera de Seattle, la Gran Ópera de Florida y la Ópera de Conciertos de Washington. Su repertorio operístico incluye dar vida a Lucia (Lucia di Lammermoor), Gilda (Rigoletto), Violetta (La Traviata), Amina (La Sonnambula), Lakmé y los papeles principales en Maria di Rohan y Linda di Chamounix.

Concierto

Cuba, Mi Amor será presentado únicamente el domingo 1 de febrero a las 6:00 p.m. en Pinecrest Gardens, ubicado en 11000 SW 577 Avenue, Pinecrest, FL 33156.

Los precios de las entradas oscilan desde los 20 dólares hasta los 50, y quienes deseen asistir puedes reservar sus entradas en la web www.orchestramiami.org o llamando al (305) 274-2103.

La función tiene una duración de una hora y media, sin intermedio. El estacionamiento es gratuito.

Cuba, Mi Amor cuenta con el apoyo de Artes Miami y forma parte de la Temporada Clásica Pinecreat de Orchestra Miami. El próximo concierto de la temporada clásica de Pinecrest es Beethoven en el Banyan Bowl el 22 de marzo y Poesía en la Música el 19 de abril.

La Serie Clásica de Pinecrest está patrocinada en parte por First Bank Miami, el Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, American Airlines y la Fundación Kirk.

Temas
Te puede interesar

El frío regresa a Miami, es hora de sacar el abrigo

Extender o no a Tyler Herro: el dilema actual del Heat de Miami

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado

Broadway, Nashville.
TURISMO

Cuando se trata de música, Nashville es el destino

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano. 
CUBA

La Habana vuelve a retórica de guerra mientras la crisis energética asfixia el país

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

CIA en Caracas: control y transición vigilada

Agentes federales observan mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde las autoridades estatales y locales dicen que un hombre fue baleado por agentes federales más temprano esa mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
MIGRACIÓN

Trump acusa a funcionarios demócratas en Minnesota de "incitar la insurrección" tras fatal tiroteo

Te puede interesar

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

CIA en Caracas: control y transición vigilada

Por Estefani Brito
Mapa de zonas en alerta por la tormenta invernal publicado por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.
MAL TIEMPO

Casi 700.000 clientes en EEUU sin electricidad por tormenta de nieve

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano. 
CUBA

La Habana vuelve a retórica de guerra mientras la crisis energética asfixia el país

Broadway, Nashville.
TURISMO

Cuando se trata de música, Nashville es el destino

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado