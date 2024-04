Orlando Bloom sobre serie de Peacock: "Temía por mi vida"

En esta imagen publicada por Peacock, Orlando Bloom en un episodio de la serie de televisión Orlando Bloom: To the Edge.

NUEVA YORK.- Orlando Bloom quería ponerse a prueba para su más reciente proyecto de aventuras, pero no era comiendo algo asqueroso o visitando un nuevo país. Quería arriesgarse a morir y no con uno, sino con tres deportes extremos.

La serie de Peacock Orlando Bloom: To the Edge ve a la estrella de Pirates of the Caribbean (Piratas del Caribe) elevarse a miles de pies (metros) sobre el suelo, sumergirse en un profundo sumidero y escalar rocas a cientos de pies de altura.