Ossobuco: Cocina a la brasa que enciende los sentidos

“La propuesta culinaria tiene como eje principal el fuego. Es por eso que todos los platos de la carta cuentan con al menos un ingrediente que tuvo esta técnica de preparación”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS el chef argentino Guillermo Eleicegui, mente creativa de Ossobuco.

Una experiencia gastronómica liderada por el Grupo ALCUR, reconocido por su éxito en Argentina, que esta vez trae a Miami un ritual culinario alrededor del fuego, elemento que representa la fuerza transformadora que guía el viaje gastronómico que convierte a Ossobuco en un restaurante de experiencias.

“Estamos presentando un concepto que eleva y potencia el arte de la cocina a la brasa, trayendo una propuesta moderna colmada de los sabores internacionales que confluyen en Miami”, agregó Guillermo Eleicegui.

Sobre Ossobuco

Con un menú que ha sido creado para compartir, Ossobuco destaca por traer los platos a la mesa a medida que estén listos. Por esta razón, las porciones son perfectas para degustar y compartir, convirtiendo al restaurante en un paraíso para los entusiastas de la cocina que buscan no sólo disfrutar de la buena mesa, sino también vivir una experiencia que cautive sus sentidos y despierte la imaginación.

“Nuestro enfoque es la hospitalidad, por eso brindamos una experiencia integral para que nuestros comensales disfruten las degustaciones, pero también la decoración. Y es que cada ladrillo que tenemos aquí ha viajado miles de millas para llegar a este restaurante”, destacó.

“Por otra parte, Wynwood es un área llena de energía y color, y el hecho de estar ubicados en esta zona nos llevó a querer capturar esa esencia, incorporando una mirada rústica, elegante, y moderna”, dijo el chef y maestro parrillero sobre el lugar, donde una extensa barra decorada con espejos sorprende gracias al trabajo de artistas que estuvieron a cargo de las pinturas del área exclusiva del restaurante, y de los baños.

“Ossobuco invita a concebir la comida como un medio de expresión artística, de eso no hay duda. Y en esta manifestación el fuego representa el corazón de nuestro proceso creativo y de nuestras preparaciones”, dijo el chef sobre el restaurante, que también cuenta con un área de exposición de carnes maduradas, pescados, cortes wagyu, y la propuesta de dos mixólogos que cautivan con una amplia variedad de cócteles europeos.

“No somos una churrasquería ni un rodizio. Somos cocina moderna a la brasa”, destacó Guillermo Eleicegui sobre la propuesta de gastronomía global centrada en las carnes finas de Texas y Japón, que se cocinan en comunión con las verduras ecológicas y de temporada que ofrecen.

“Ossobuco valora la cocina honesta y trata cada materia prima con respeto, ya que eso nos permite llevar autenticidad a cada mesa”, agregó.

Sobre el chef

Oriundo de Trenque Lauquen, Argentina, Guillermo Eleicegui, desde niño desarrolló una fuerte ética de trabajo que ha plasmado a la perfección en su viaje culinario internacional. Y es que el hecho de haber sido criado en una ciudad sostenida por la producción agrícola colmó su infancia de experiencias y recuerdos que rodean la cocina al aire libre.

“Me crie en el campo, en medio de la agricultura. En mi casa hacíamos nuestros propios quesos, ordeñábamos a los animales para extraer la leche, juntábamos huevos, hacíamos nuestros propios chorizos, y eso me enriqueció mucho. Posteriormente, comencé a recorrer el mundo como chef, trabajé en cruceros, y me radiqué en Estados Unidos. He vivido en Nueva York y en Miami, he podido educarme y enriquecerme de la cocina de diversos países. Experiencias que hoy quedan plasmadas en el menú y la propuesta gastronómica de Ossobuco”, finalizó.

Para más información, visite www.ossobuco.miami