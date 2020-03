Ozuna sobre el Coronavirus: "Dios está con nosotros"

“Se está regando este virus (coronavirus). Están pasando muchas cosas, no solamente en Chile, sino mundialmente”, advirtió Ozuna a los medios.

“Dios está con nosotros. Soy fiel creyente, soy cristiano, y creo que Dios está trabajando en todas estas grandes cosas porque no hay mal que por bien no venga. Son cosas que son enseñanzas para muchas de las personas”, agregó.

Para Ozuna las situaciones por las que atraviesa el mundo pueden ser consultadas en la Biblia y pueden servir para que los seres humanos puedan volver a tener fe y crean en la existencia de Dios.

“La Biblia dice muchas de las cosas que están pasando hoy en día. Sé que hay mucha gente que cree, que no cree. Los exhorto para que lean la palabra de Dios; que Dios dice lo que está pasando hoy en día que mucha gente no lo cree”, subrayó. “Ese pellizco es para que empiecen a creer y sepan que Dios está ahí en cada una de las cosas. No significa que Dios no está trabajando para que mejore”.

Ozuna cerró la última edición del Festival Viña del Mar que se celebra cada año en Chile. Ganó una Gaviota de Oro y otra de Plata.