lunes 20  de  abril 2026
CONTROVERSIA

Ryan Reynolds habla sobre batalla legal de Blake Lively contra Justin Baldoni

Desde que inició el proceso, Reynolds se ha mostrado públicamente al lado de su esposa, apoyando cada paso de la demanda

El actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds y su esposa, la actriz estadounidense Blake Lively, asisten al estreno en Nueva York de It Ends With Us en el AMC Lincoln Square en Nueva York, el 6 de agosto de 2024.

El actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds y su esposa, la actriz estadounidense Blake Lively, asisten al estreno en Nueva York de "It Ends With Us" en el AMC Lincoln Square en Nueva York, el 6 de agosto de 2024.

AFP/Charly Triballeau
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Ryan Reynolds rompió el silencio sobre el conflicto que disputa su esposa Blake Lively contra Justin Baldoni. En una entrevista concedida a Sunday Sitdown Live de Today, el actor manifestó sentirse orgulloso de la madre de sus hijos y expuso cómo la batalla legal ha incidido en la familia.

"Realmente se ve la ilusión detrás de muchas de estas cosas, la vida digital versus la vida real", dijo Reynolds luego de que la periodista Willie Geist le preguntara por la familia.

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“La verdad, sin entrar en demasiados detalles, nunca en mi vida me he sentido tan orgulloso de mi esposa. La gente no tiene ni idea de lo que realmente está pasando. Nunca me he sentido tan orgulloso de alguien en mi vida, por el nivel de integridad que demuestra en todo lo que hace”, agregó.

Demanda

Lively interpuso en diciembre de 2024 una demanda contra Justin Baldoni, director y coprotagonista del filme It Ends with Us, alegando acoso sexual y una campaña de desprestigio para destruir su reputación en relación.

Desde que inició el proceso, Reynolds se ha mostrado públicamente al lado de su esposa, apoyando cada paso de la demanda.

Las declaraciones de Reynolds sobre su esposa en el programa Today surgen después de que Lively lo citara como testigo en el juicio que se llevará a a cabo en mayo.

Igualmente, sus palabras llegan poco después de que el juez Lewis J. Liman desestimara 10 de las 13 demandas que Lively presentó contra Baldoni, incluidas las relacionadas con acoso sexual.

El juez solo enfocará el juicio en las demandas por una campaña de desprestigio en represalia.

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