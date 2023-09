Padre de Jenni Rivera reacciona a demanda presentada por sus nietos

Ante esto, el afectado señaló que le sorprende la posición que tomó Jacqie Rivera, CEO de Jenni Rivera Enterprises y Jenni Rivera Fashion y albacea de la herencia de la Diva de la Banda, y sus hermanos.

"Me siento muy mal, muy triste por esta situación. Yo amo a mi familia y los he criado para que logren algo en la vida. Siempre he estado al lado de ellos, con el cariño y amor que les tengo, a todos. No entiendo por qué se hacen estas cosas de este modo si podemos arreglar las cosas en la familia", manifestó en un comunicado audiuvisual que difundió a través de las cuentas de Instagram de Pedro Rivera Music y Cintas Acuario.

Reacción ante la demanda

El productor musical de 80 años también destacó que supo de la demanda por los medios de comunicación, pues sus nietos no se comunicaron con él ni le ha llegado una notificación formal.

"Me enteré por medio de la prensa de que mis nietos están demandando a Cintas Acuario y a Ayana Musical. No hemos recibido una notificación oficial", señaló.

En el video, Rivera asegura que nunca tuvo como objetivo sacar provecho del éxito de su hija ni perjudicar a sus nietos.

"Espero en Dios que todo se arregle porque siempre he tratado con muchísimo respeto toda la carrera de Jenni Rivera. (…) No he hecho ningún lanzamiento para entorpecer lo que ellos han estado haciendo”.

Asimismo, Juan Rivera, tío de los demandantes, agregó que la labor de su padre ha sido un hombre trabajador que ha luchado por el bienestar de su familia. "Hemos visto la gran labor que él ha hecho, su lucha de vida, su sueño, el trabajo que siempre ha querido realizar, el ver que sus hijos vivan una vida mejor que él".

Pedro Rivera enfatizó que desea que este capítulo pase prontamente por el bienestar de todos.

Hasta los momentos sus nietos no se han manifestado ante su comunicado.