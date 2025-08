Pamela Anderson niega que Meghan Markle copiara su programa de cocina

Fue durante su participación en el programa Watch What Happens Live con Andy Cohen, donde a la estrella de Baywatch se le preguntó si consideraba que With Love, Meghan, el programa de comida y estilo de vida de la duquesa de Sussex, tenía similitudes con el suyo, Pamela's Cooking With Love.

"Del uno al diez, ¿cuánto sentiste que With Love, Meghan fue una copia de tu programa, Pamela's Cooking With Love? Había artículos que decían que estos dos programas eran muy similares", le preguntó Cohen a Anderson en el segmento Plead the Fifth del programa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Sorprendida, Pamela rechazó las insinuaciones. "Uno. No lo hice", dijo la actriz y modelo, aseverando que nunca se cuestionó si ambos programas tenían o no similitudes.

"Realmente no miré, pero no inventé los programas de cocina. Ella simplemente está haciendo lo suyo", dijo, entre risas, la protagonista de The Naked Gun.

Serie de cocina

Pamela's Cooking With Love se estrenó el 24 de febrero. La exconejita Playboy invitó a reconocidos chef a su casa en Vancouver, Canadá, donde juntos prepararon diversos platos a bases de plantas.

Por su parte, Meghan Markle pospuso el lanzamiento de With Love, Meghan de enero al 4 de marzo por los incendios forestales que asolaron a Los Ángeles.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

En el programa, la duquesa de Sussex invita a amigos y chef a preparar diversas recetas y comparte tips de jardinería, decoración, entre otros detalles para sorprender como anfitrión.

En otoño se estrenará una segunda temporada de With Love, Meghan, la cual fue filmada antes de que Netflix rompiera su millonario acuerdo con la esposa del príncipe Harry.