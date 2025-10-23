viernes 24  de  octubre 2025
París estrena nueva Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo

Este nuevo establecimiento, integrado en una antiguo edificio que albergaba anticuarios, está ubicado frente del museo del Louvre

Los peatones caminan por el puente Grenelle-Cadets de Saumur con la Torre Eiffel al fondo bajo un cielo nublado en París, el 26 de enero de 2025.&nbsp;

Los peatones caminan por el puente Grenelle-Cadets de Saumur con la Torre Eiffel al fondo bajo un cielo nublado en París, el 26 de enero de 2025. 

AFP/Julie Sebadelha

PARÍS.- Una nueva Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo abre las puertas este sábado en el centro de París, en un edificio diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel. Se encuentra en frente del museo del Louvre, en plena tormenta mediática tras el espectacular robo de joyas imperiales y reales del domingo.

Este nuevo establecimiento, integrado en una antiguo edificio que albergaba anticuarios, dispone de 8.500 m2 de espacios accesibles al público, entre ellos 6.500 m2 destinados a las exposiciones.

La fundación, financiada por la marca de joyas de lujo Cartier del grupo Richemont, busca aprovechar la marea de visitantes que acuden al Louvre (nueve millones en 2024) para aumentar su frecuentación, responder a las expectativas de sus seguidores, y también de un nuevo público, explicó su director, el belga Chris Dercon.

Situado en el centro de un eje cultural 'mítico' compuesto por el Louvre, el teatro de la Comédie Française y otros dos museos destacados, entre ellos el que alberga la colección privada del empresario francés François Pinault, el nuevo edificio de la Fundación Cartier está a la altura de la importancia de la colección y su historia, añade Dercon.

Nouvel, de 80 años, ya había diseñado el primer edificio parisino de la fundación, totalmente acristalado, situado en el distrito 14 e inaugurado en 1994, que se había quedado pequeño, según Dercon.

La última exposición en su antigua sede estuvo dedicada a la artista textil colombiana Olga de Amaral, y atrajo a 220.000 visitantes.

"Un viaje al futuro"

El nuevo centro presentará, de forma rotatoria, unas 600 obras de un centenar de artistas contemporáneos pertenecientes a la colección de la fundación, creada en 1984 y que cuenta con un fondo de unas 4.500 piezas en total.

Entre estos creadores figuran el británico Damian Hirst, los estadounidenses David Lynch, Joan Mitchell o Patti Smith, o el fotógrafo francés Raymond Depardon.

El edificio, entre templo y transatlántico industrial, fue concebido como 'un viaje al futuro' y un museo del siglo XXI, declaró Nouvel al presentarlo hace un año.

El costo total fue estimado en 230 millones de euros (casi 270 millones de dólares), detalló Alain Dominique Perrin, presidente de la fundación.

FUENTE: AFP

